„Din informațiile de care dispunem și pe baza convingerilor noastre, acțiunile lui Infantino descrise în prezentul document se încadrează în categoria gestionării defectuoase cu caracter penal”, „o neglijență uimitoare în îndeplinirea îndatoririlor”, „un preț stabilit în mod fraudulos, în afara pieței, promovat de Infantino în propriul său beneficiu.” Sunt doar câteva dintre expresiile dure folosite de avocații UEFA în documentele juridice depuse în Statele Unite cu privire la planul, acum abandonat, al președintelui FIFA, Gianni Infantino, de a vinde participații la competiții către investitori privați, notează bbc.com, citează News.ro.

O schemă, susține UEFA, care a atribuit Cupei Mondiale o „valoare de întreprindere absurd de scăzută... care nu a fost nici rezultatul unei licitații deschise și competitive, nici verificată de vreun evaluator independent”. Totul face parte dintr-o „tranzacție care a provocat un prejudiciu direct și concret... în detrimentul FIFA, precum și al celor 211 membri ai săi” și care a fost desfășurată sub „un văl de secret”.

Documentele judiciare, care fac referire la „acoliții” și „complicii” lui Infantino și includ un capitol despre „istoria îndelungată a corupției în rândul oficialilor FIFA”, solicită accesul la probe și documente din SUA pentru a fi utilizate într-un eventual proces în Elveția împotriva lui Infantino.

La mai mult de o lună de la dezvăluirea planului Fifa Forward Enterprise (FFE), care s-a prăbușit câteva zile mai târziu, acest război civil din ce în ce mai acerb nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit.

De atunci, am asistat la cea mai puternică presiune publică din partea celor care se opun lui Infantino, printr-o serie de declarații tăioase, inclusiv din partea foștilor jucători, a politicienilor și a grupurilor de suporteri.

Au existat chiar și scurgeri de informații – catalogate de Infantino drept „categoric neadevărate” – conform cărora presupusei sale iubite i s-ar fi acordat o indemnizație de despărțire în legătură cu această relație, pe perioada în care el activa la UEFA.

Acum ne confruntăm cu amenințarea unor proceduri judiciare.

Ce s-ar putea întâmpla în continuare?

Este ironic faptul că Infantino s-a bucurat, probabil, de cea mai bună săptămână de când a început această saga.

Joi, el a primit sprijinul condiționat al puternicei Federații de Fotbal din Arabia Saudită, care a declarat că „în acest moment [ea] susține eforturile continue ale lui Gianni Infantino de a restabili unitatea”.

În ciuda faptului că a ignorat apelurile celor trei confederații și ale altor părți interesate de a demisiona, decizia UEFA de a renunța la amenințarea de a boicota competițiile FIFA, după ce a primit asigurări că schema FFE nu se va repeta, a fost considerată o altă victorie pentru el.

Însă UEFA era pe punctul de a ridica miza. Vestea că pregătea o procedură penală a fost percepută ca o escaladare dramatică și ca o dovadă că nu renunță la hotărârea sa de a-l înlătura pe Infantino.

Deși Infantino a apărat FFE ca mijloc de a valorifica potențialul comercial al FIFA, înainte de a-și cere ulterior scuze pentru „erori”, nici el, nici FIFA nu au răspuns la această ultimă întorsătură de situație, oficialii insistând că sunt concentrați pe organizarea Cupei Mondiale feminine U20, care începe săptămâna viitoare în Polonia.

Infantino, între timp, proaspăt întors din călătoriile efectuate în Republica Dominicană și la Paris în weekendul trecut, a postat un videoclip cu o vizită „minunată” în Vietnam, cea mai recentă oprire a ceea ce seamănă din ce în ce mai mult cu un turneu mondial menit să-i consolideze sprijinul.

Având în vedere că UEFA a avertizat pentru prima dată cu privire la posibile acțiuni legale în urmă cu aproape o lună, când a solicitat FIFA să păstreze orice „materiale relevante” legate de plan, Infantino ar fi putut foarte bine să anticipeze mișcarea UEFA.

Cât de îngrijorat ar putea fi Infantino?

Mult ar putea depinde de faptul dacă instanțele din SUA vor da dreptate UEFA în ceea ce privește solicitările acesteia de divulgare a probelor legate de planul FFE. UEFA solicită informații de la FIFA, de la Thrive Capital – firma de capital de risc desemnată ca investitor principal în FFE – și de la fondatorul acesteia, Josh Kushner, precum și de la fostul șef al Formulei 1, Greg Maffei, care este descris ca fiind „consilierul comercial cheie” în cadrul tranzacției propuse. În cazul Thrive și al lui Kushner, avocații UEFA afirmă că solicită citații pentru „prezentarea documentelor și a comunicărilor, precum și pentru depunerea mărturiei”.

Deși Kushner, care este fratele ginerelui președintelui american Donald Trump, nu a făcut încă niciun comentariu, unii experți juridici consideră că acesta ar putea contesta cu succes și bloca o cerere de citație, argumentând că detaliile tranzacției trebuie să rămână confidențiale pentru a-și proteja interesele comerciale și investițiile viitoare. Kushner a încheiat recent o tranzacție pentru achiziționarea echipei de baschet Los Angeles Lakers pentru suma record de 9,3 miliarde de lire sterline.

Nu este clar cât timp ar putea dura acest proces sau dacă UEFA va obține probele de care are nevoie pentru a-și susține afirmația că valoarea Cupei Mondiale a fost subestimată în mod deliberat la aproximativ 15 miliarde de lire sterline. De asemenea, nu este clar dacă, în cele din urmă, va da curs amenințării sale de a depune o plângere penală în Elveția.

Gradul de încredere al UEFA în posibilitatea formulării unor acuzații penale este, de asemenea, extrem de incert. În 2002, într-un context similar cu actuala dezbinare, mai mulți membri ai comitetului executiv al FIFA au depus o plângere penală împotriva fostului președinte Sepp Blatter la un tribunal din Zurich. Procurorul nu a întreprins nicio acțiune, iar Blatter a negat orice faptă ilicită. Anul trecut, o încercare de lungă durată a Parchetului General elvețian de a-i urmări penal pe Blatter și pe fostul președinte al UEFA, Michel Platini, s-a încheiat cu achitarea completă a celor doi de acuzațiile de corupție.

Poate conștientă de provocările cu care s-ar putea confrunta acțiunea sa juridică, UEFA s-a angajat între timp să „asigure o reformă fundamentală, să restabilească limitele adecvate ale autorității prezidențiale și să garanteze că FIFA va fi din nou condusă ca o instituție – nu în jurul unei singure persoane”, cerând în același timp „o evaluare externă cu adevărat independentă a FFE”.

Având în vedere sprijinul de care se bucură în America de Sud, Africa și anumite părți din Asia, precum și modul în care a supraviețuit tuturor atacurilor pe care UEFA le-a lansat împotriva sa în ultimele săptămâni, mulți se așteaptă în continuare ca Infantino să rămână la putere și să candideze pentru un al patrulea mandat în primăvară. UEFA a avertizat că, în cazul în care va face acest lucru, „își va uni forțele cu confederațiile partenere pentru a se asigura că asociațiilor membre li se oferă o alternativă credibilă – una dedicată integrității, responsabilității, dezvoltării și unei schimbări instituționale autentice”.

Dar cât de probabil este ca un candidat capabil să unească forțele să apară? Și cum poate fotbalul să evite repetarea unei astfel de crize în viitor?

„Avem o oarecare claritate cu privire la schimbările necesare pentru modernizarea guvernanței fotbalului și pentru ca acesta să funcționeze într-un mod care să asigure responsabilitatea față de cele mai importante părți interesate”, a declarat vicepreședinta UEFA, Laura McAllister, pentru BBC Sport, la Monaco.

„Ne-am dori, evident, un candidat care să susțină această agendă și să fie dedicat unui proces de reformă și schimbare. Cred că există mulți candidați credibili, dar trebuie să fie un candidat capabil să unească acest punct de vedere și cineva care să aibă calificările, credibilitatea și sprijinul necesar pentru a susține cu adevărat această agendă.

Trebuie să asigurăm ca guvernanța însăși să se bazeze pe principii atât de importante precum transparența, independența, spiritul critic și diligența necesară.

Știam că acest proces nu va fi unul simplu și că schimbarea nu se va produce peste noapte.”

În octombrie, Infantino se va întâlni în sfârșit față în față cu unii dintre adversarii săi la ceea ce ar putea fi o primă ședință extrem de tensionată a Consiliului FIFA de la rebeliunea legată de FFE. Luna următoare, trebuie să fie desemnați candidații la președinție. Apoi, în martie, este programată o alegere care, dacă Infantino va candida, s-ar putea dovedi decisivă pentru direcția viitoare a fotbalului.

Până atunci, diviziunea și ranchiuna care au cuprins fotbalul mondial în această remarcabilă dramă de intrigi și putere par să continue.

Iar în acest moment, reunificarea pare greu de imaginat.