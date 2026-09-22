Anunțul vine la scurt timp după ce statele vecine au semnalat lansarea mai multor proiectile în Marea Japoniei, notează AFP, preluat de Agerpres.

Potrivit agenției de stat KCNA, autoritatea care gestionează programul de rachete nord-coreean a „testat cu succes o armă de tip nou” în prezența liderului suprem. Deși Phenianul a păstrat secretul asupra specificațiilor tehnice ale noului armament, Kim Jong-Un a lăudat reușita, calificând-o drept „fără îndoială, o demonstraţie frapantă a unei tehnologii de apărare ultramoderne”.

Confirmarea oficială a intervenit după ce, în cursul zilei de duminică, atât Coreea de Sud, cât și Japonia au detectat tirul a două rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, lansate la un interval de câteva ore. Reacțiile regionale nu au întârziat să apară: Seulul a condamnat acțiunea, denunțând un „act grav”, în timp ce Tokyo a adresat regimului nord-coreean un „protest ferm”.

Această nouă provocare militară survine la puțin timp după ce Phenianul a mai lansat rachete balistice spre apele Mării Japoniei, acțiune descrisă atunci de KCNA ca fiind un „exerciţiu de atac cu putere de foc”.

Phenianul a provocat o nouă undă de șoc în regiunea Asiei de Est, efectuând duminică două lansări de proiectile în largul coastei sale orientale, într-un interval de doar trei ore.

Tensiunile persistă în peninsulă, Coreea de Nord și Coreea de Sud aflându-se, tehnic, încă în stare de război, întrucât ostilitățile din perioada 1950-1953 s-au încheiat printr-un simplu armistițiu, nu printr-un tratat de pace. Mai mult, statutul de putere nucleară al regimului de la Phenian – care a efectuat primul test atomic în 2006 și a dezvoltat ulterior un vast arsenal balistic – a fost consfințit chiar în Constituția țării, în anul 2023.

Pe plan diplomatic, izolarea regimului s-a adâncit recent. Sâmbătă, Coreea de Nord a respins o rezoluție a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) prin care i se condamna continuarea dezvoltării programului nuclear.