”Laura Codruța Kovesi a Ungariei”. Maghiarii au un nou procuror șef: ”Cel mai important lider anticorupție”

Stiri externe
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Facebook/ Dr. Miskolczi Orsolya - TISZA

Presa și societatea civilă din Ungaria o compară pe Katalin Tasnady, noul procuror șef al recent înființatei structuri anticorupție NVVH, cu românca Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European.

autor
Cristian Anton

Katalin Tasnady, șeful adjunct al Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor (NVVH) și responsabil cu investigațiile penale ale noii structuri anticorupție înființate de Guvernul Peter Magyar, va fi procurorul șef al Ungariei, a anunțat premierul, în timp ce presa și societatea civilă o compară deja pe Katalin cu românca Laura Codruța Kovesi.

Șeful adjunct de investigație al NVVH este procurorul șef. Lucrează în domeniul dreptului penal de 20 de ani, dintre care 16 în cadrul organelor de aplicare a legii sau al celor de urmărire penală. Acesta va fi probabil cel mai important lider al biroului anti-corupţie. Mult noroc, putere și succes în imensa sarcină asumată!”, a scris premierul Peter Magyar pe pagina sa Facebook.

Dr. Katalin Tasnády este o experimentată procuror de Parchet General, care a fost aleasă de Parlamentul de la Budapesta în funcția de vicepreședinte responsabil cu investigațiile în cadrul NVVH, scrie Szeged, care amintește că ”această nouă instituție anticorupție a fost înființată de guvernul condus de premierul Péter Magyar”.

Mandatele președintelui și vicepreședintelui sunt de șase ani, începând cu 1 septembrie.

Vineri, Adunarea Națională a ales-o pe politologul Anna Róza Unger – conferențiar universitar la Facultatea de Științe Sociale a Universității Eötvös Loránd (ELTE) – în funcția de președinte al NVVH. Katalin Tasnády, procuror în cadrul Parchetului Central de Anchetă, a fost numită vicepreședinte al agenției, responsabil de investigații.

Noua șefă a structurii anticorupție este recunoscută pentru expertiza sa în combaterea infracțiunilor de corupție și a abuzurilor în serviciu de mare anvergură.  Presa ungară precizează că dosarele ei de mare anvergură au vizat funcționari publici maghiari, achiziții publice interne și infracțiuni economice locale.

Ungurii îi cer Katalinei Tasnady să aibă aceeași mână de fier ca românca Kovesi

La scurt timp după numirea în funcție, în secțiunile de comentarii ale presei maghiare, pe publicații precum 24.hu sau Szeged, dar și pe contul oficial al Guvernului Ungariei (Magyarország Kormánya), au apărut numeroase analogii între noul procuror șef Katalin Tasnady și românca Laura Codruța Kovesi, fosta șefă DNA în România și actual procuror șef al Parchetului European.

Comentatorii civici unguri o numesc pe Tasnady drept ”Kovesi a Ungariei”, datorită așteptărilor mari legate de curățarea sistemului politic maghiar. Laura Codruța Kovesi este invocată în mod repetat ca etalon de către publicul care cere ca noul procuror șef Katalin Tasnády să aplice același model de ”mână de fier în Ungaria”.

Și în România a fost un scandal uriaș la numirea Laurei Codruța Kövesi, iar astăzi ea este cel mai de temut procuror de investigație din Parchetul European”, se arată în comentariile 24.hu.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: Laura Codruta Kovesi, procuror sef, Ungaria, anticoruptie,

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