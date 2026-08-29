Cartagena, oraș-port din sud-estul Spaniei, ar putea fi una dintre variante. Pe lângă arhitectura impresionantă, restaurantele animate și priveliștile spectaculoase, orașul se bucură de un număr impresionant de ore de soare, potrivit Express.

Potrivit experților în călătorii de la Holidu, Cartagena a fost desemnat cel mai însorit oraș din Europa, cu o medie de 283 de ore de soare în fiecare lună.

Mai mult, temperaturile medii pot ajunge la 24°C în octombrie, ceea ce transformă orașul într-o destinație potrivită pentru cei care vor să prelungească vara cu o escapadă în Spania.

Cartagena este mai puțin aglomerată decât alte destinații din Spania

Cartagena nu este la fel de aglomerată precum Alicante sau Murcia, însă nici nu poate fi considerată o destinație complet necunoscută. Orașul apare frecvent pe itinerariile vaselor de croazieră, portul fiind și un punct de plecare pentru explorarea regiunii.

Pentru turiștii care preferă avionul, cel mai apropiat aeroport este cel din Murcia, aflat la aproximativ o oră de mers cu mașina de Cartagena. În oraș există numeroase variante de cazare, de la apartamente și case de vacanță până la hoteluri.

Cartagena oferă și numeroase atracții pentru cei interesați de istorie și arhitectură.

Unul dintre cele mai importante obiective este teatrul roman, care îi poartă pe vizitatori înapoi în timp. În apropiere se află și muzeul dedicat sitului, unde turiștii pot descoperi istoria orașului și proiectele de conservare a monumentului.

„Casa de la Fortuna” („Casa Norocului”) oferă o altă perspectivă asupra vieții cotidiene din perioada romană și este una dintre atracțiile potrivite pentru pasionații de istorie.

Cele mai însorite destinații din Europa

Cartagena are și zone de plajă, însă acestea nu sunt la fel de spectaculoase precum cele întâlnite în Barcelona sau Alicante. Prin urmare, turiștii care caută exclusiv întinderi de nisip auriu și peisaje de litoral ar putea prefera alte destinații.

Orașul are însă toate ingredientele pentru un city break. Turiștii se pot plimba printre magazine, pot încerca preparatele spaniole în barurile de tapas sau se pot bucura de o plimbare de-a lungul portului, unde pot vedea vasele de croazieră și iahturile.

Potrivit clasamentului prezentat de Holidu, cele mai însorite zece destinații din Europa sunt: