Perez trebuie să restituie 107.539,02 dolari din profituri și să plătească o amendă civilă de 65.000 de dolari, în conformitate cu un acord cu CFTC. De asemenea, el a acceptat o interdicție de tranzacționare pe o perioadă de trei ani și s-a angajat să înceteze și să se abțină de la viitoare încălcări ale Legii privind bursele de mărfuri și ale reglementărilor CFTC, potrivit News.ro.

CFTC a declarat că Perez a tranzacționat contracte pe „piața mențiunilor” prezidențiale pe platforma Kalshi între decembrie 2025 și februarie 2026, în timp ce lucra la Casa Albă. Aceste contracte sunt contracte de eveniment, a căror plată depinde de faptul dacă un președinte folosește anumite cuvinte sau expresii în discursurile sale.

Perez nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi un comentariu. El a fost suspendat fără plată și nu mai lucrează pentru guvernul federal.

Perez a avut acces la discursurile lui Trump înainte ca acestea să fie rostite și a folosit acele informații, care nu erau publice, pentru a tranzacționa contracte în beneficiul său personal, a declarat CFTC.

Agenția a precizat că amenda de 65.000 de dolari aplicată lui Perez a reprezentat o reducere substanțială datorită „cooperării sale exemplare” în cadrul anchetei.

CFTC a recunoscut, de asemenea, contribuția KalshiEX la soluționarea acestei chestiuni.

CNN a relatat în iulie că CFTC îl ancheta pe Perez. Casa Albă a declarat la momentul respectiv că Trump consideră acțiunile acestuia „sincer, o rușine” și că acesta urma să fie plasat în concediu fără plată pe durata anchetei.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii vineri seara, după decizia CFTC.

Primul caz cunoscut de acest fel în rândul angajaților Casei Albe

Acest caz este primul caz cunoscut în care un angajat al Casei Albe este acuzat că ar fi implicat într-o schemă de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate pe piețele de predicții, care au cunoscut o creștere explozivă a popularității în acest an.

În calitate de operator de teleprompter de lungă durată al lui Trump, Perez a călătorit și a lucrat alături de președinte timp de un deceniu. El este unul dintre puținii consilieri cărora președintele le-a încredințat discursurile sale și era adesea ultima persoană care vedea discursurile lui Trump înainte ca acesta să le rostească.

Șeful departamentului de aplicare a legii al Kalshi, Bobby DeNault, a declarat că firma a descoperit „activitatea de tranzacționare interzisă” a lui Perez și a raportat-o către CFTC.

CFTC a declarat că ancheta sa a stabilit că Perez „folosea materiale deturnate” și „informații care nu erau de domeniu public” pentru a câștiga bani pe așa-numitele piețe de mențiuni, în „propriul său beneficiu personal și financiar”. Pe aceste piețe, oamenii pariază pe cuvintele pe care personalitățile importante le vor rosti la evenimente publice.

Perez a câștigat 39 dintre cele 49 de tranzacții efectuate

Printre acestea se numărau pariuri legate de ceea ce urma să spună Trump în acest an în cadrul discursului despre Starea Uniunii, la Micul dejun Național de Rugăciune, la o ceremonie de decernare a Medaliei de Onoare, la diverse mitinguri și alte discursuri, se arată în documentul depus de CFTC. Perez a efectuat 49 de tranzacții și a câștigat 39 dintre ele, obținând peste 107.000 de dolari, a precizat CFTC.

Un fost comisar al CFTC, Christy Goldsmith Romero, numită de președintele Joe Biden, a declarat că amenda aplicată lui Perez este mică. „CFTC a ratat șansa de a transmite un mesaj puternic pentru a descuraja viitoare cazuri de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate”, a spus ea.

Michael Selig, președintele CFTC numit de Trump, a susținut industria piețelor de predicție, dar a promis, de asemenea, că va lua măsuri dure împotriva tranzacțiilor cu informații privilegiate.

Trump a lăudat anterior conducerea lui Selig la CFTC, afirmând că acesta „face o treabă excelentă” în lupta pentru ca guvernul federal, și nu statele, să rămână responsabil de reglementarea industriei piețelor de predicție. Selig a participat săptămâna trecută la un eveniment dedicat criptomonedelor alături de Trump la Casa Albă.