Într-un interviu pentru The Athletic, publicat miercuri, Schaefer a declarat că European Leagues, organizaţie ce reprezintă 53 de ligi profesioniste de fotbal masculin şi feminin, este profund îngrijorată de modul în care Infantino conduce FIFA.

"Punem la îndoială faptul că este potrivit să continue în funcţia de preşedinte. Aici, în Elveţia, am urmărit îndeaproape activitatea FIFA şi se pare că influenţa preşedintelui a crescut de la an la an. Deciziile majore sunt luate fără o consultare reală a părţilor interesate care vor fi afectate", a adăugat el.

Declaraţiile lui Schaefer survin pe fondul unui conflict acerb între organismele de conducere, declanşat de propunerea, între timp abandonată, a FIFA de a vinde o parte din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. Infantino se confruntă cu presiuni din partea a trei confederaţii care îi cer demisia: UEFA (Europa), AFC (Asia) şi CONCACAF (care reprezintă America de Nord, America Centrală şi zona Caraibelor). De asemenea, forurile regionale de conducere ale acestui sport au discutat despre un posibil vot de neîncredere împotriva şefului FIFA.

Au fost exprimate îngrijorări cu privire la premiul inaugural FIFA pentru pace, acordat preşedintelui american Donald Trump în decembrie, precum şi referitor la ridicarea suspendării impuse atacantului american Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale din acest an, în urma unei intervenţii a lui Trump.

"FIFA este o asociaţie guvernată de dreptul elveţian, iar în cadrul acestei asociaţii există reguli. Preşedintele şi membrii consiliului trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile cu diligenţă. Este o chestiune de natură juridică", a declarat Schaefer.

"Dacă iei o astfel de decizie (precum cea privind Premiul pentru Pace) fără a informa măcar consiliul, aceasta constituie, în opinia mea, o încălcare a legii. Iar apoi, în timpul Cupei Mondiale, cu toţii cunoaştem problema cartonaşului roşu. A fost un adevărat scandal. Nu-mi amintesc să fi existat vreodată o intervenţie politică de acest gen într-o chestiune sportivă. Astfel de acţiuni pun sub semnul întrebării integritatea jocului. De aceea, Infantino nu are niciun viitor la FIFA. Pur şi simplu nu se poate", a mai spus el.

Infantino va candida pentru un al patrulea mandat anul viitor şi probabil se va confrunta cu o opoziţie puternică, însă Schaefer a afirmat că redefinirea rolului preşedintelui FIFA este mai importantă decât aducerea unei alte persoane în această funcţie.

"Pentru noi, realizarea acestor reforme este cea mai importantă sarcină, iar ele nu se pot concretiza decât cu un alt preşedinte", a adăugat el.

FIFA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmise prin e-mail.