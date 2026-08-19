Președintele celui mai puternic campionat de pe planetă s-a alăturat corului de voci care solicită o reformă radicală a guvernanței FIFA, în contextul în care Infantino își propune să fie reales în martie 2027, potrivit News.ro.

Italo-elvețianul este criticat din toate părțile pentru că a propus deschiderea FIFA către investitori privați, înainte de a renunța la această idee. „Este o problemă creată de FIFA”, a declarat Richard Masters pentru BBC. „Este o rană pe care și-a provocat-o singură. Organizația a apăsat butonul de autodistrugere, iar consecințele acestui act se răsfrâng acum asupra soluțiilor care trebuie găsite.”

„Nu cred că FIFA ar trebui să ia în considerare cedarea unei părți din acțiunile Cupei Mondiale. Este o organizație non-profit”, a continuat el. „Cred că este o idee proastă, iar Federația Engleză a adoptat poziția corectă în ceea ce-l privește pe Gianni.”

Critici privind guvernanța FIFA

Federația Engleză, în acord cu confederația europeană (UEFA), a criticat guvernanța FIFA, considerată opacă. Rămâne totuși de găsit un candidat capabil să-l învingă pe Infantino: „Cred că un candidat la conducerea uniunii care se află în curs de creare ar trebui să includă în programul său reforma FIFA, ba chiar reforma rolului președintelui și a modului în care acesta se raportează la aceste chestiuni.”