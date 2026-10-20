Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat, marţi, la finalul şedinţei Comitetului Executiv, că selecţionerul Gheorghe Hagi are susţinerea totală şi necondiţionată a FRF în ciuda celor patru înfrângeri consecutive înregistrate de echipa naţională a României în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, scrie Agerpres.

„Vreau să fiu clar şi categoric în ceea ce înseamnă susţinerea totală şi necondiţionată din partea Federaţiei Române de Fotbal pentru selecţionerul Gheorghe Hagi. După fiecare meci am fost în vestiarul naţionalei, am stat de vorbă cu selecţionerul şi ceilalţi membri ai staffului tehnic şi niciodată nu s-a discutat despre un asemenea scenariu (n.r. - demisia lui Gheorghe Hagi). La nivel de primă reprezentativă, dacă doreşti să creezi un proiect solid din punct de vedere tehnic ai nevoie de timp, stabilitate şi continuitate. De aceea, noi am fost constanţi în această abordare şi am oferit de-a lungul timpului acest suport staffurilor tehnice. Am considerat că în acest mediu în care practic antrenorii se schimbă după fiecare meci pierdut ai nevoie de un actor raţional şi responsabil care să ofere această susţinere pentru continuitate", a spus Burleanu.

El a explicat că obiectivul final al selecţionerului Gheorghe Hagi este calificarea la turneul final al Campionatului European din 2028.

„Considerăm că şi acum la naţională este un moment dificil şi că s-au făcut anumite erori pe care stafful tehnic le analizează şi are sarcina de a găsi cele mai bune rezolvări până la următoarea acţiune. Pentru că e important ca în luna noiembrie naţionala să arate diferit faţă de cum am arătat în ultimele meciuri. Şi să rămânem concentraţi pe destinaţia finală pe care ne-am asumat-o împreună. Şi anume de a ne califica la EURO 2028", a menţionat preşedintele.

Burleanu consideră că înfrângerile au fost dureroase, dar este de părere că în ultima, cea cu Suedia de pe teren propriu, jocul primei reprezentative a fost unul mai bun.

„E dureroasă orice înfrângere, pentru că la final nu e nicio diferenţă că ai pierdut cu 1-0, 2-0 sau 6-0. O înfrângere e o înfrângere pentru oricine. Fiecare înfrângere te doare, te macină şi aşa mai departe. Pe selecţioner de fiecare dată după meciuri l-am simţit foarte afectat de lipsa rezultatelor. Dar în ultimul meci cu Suedia de acasă, chiar dacă am pierdut, cred că am văzut o altă faţă a echipei naţionale. De aceea sunt încrezător că în luna noiembrie ar trebui să arătăm mult mai bine", a afirmat el.

Programarea a patru meciuri consecutive pentru echipele naţionale este un test nereuşit al FIFA, este de părere Burleanu, care consideră că acest lucru a contribuit la rezultatele României din debutul Ligii Naţiunilor.

Burleanu: „A fost o greșeală din partea FIFA de a crește numărul de meciuri”

„Această fereastră de meciuri trebuie să o considerăm o excepţie. Pentru că eu cred că a fost o greşeală din partea FIFA de a creşte numărul de meciuri (n.r. - de la 2 la 4) ale unei naţionale într-o fereastră. E un punct de vedere pe care l-am împărtăşit şi colegilor de la UEFA, şi de la FIFA. Oricum, e o opinie majoritară pe care o avem azi în Europa faptul că în această fereastră de patru meciuri nimeni nu a avut de câştigat. Absolut nimeni. Loturile naţionale nu au avut de câştigat, cluburile nu au avut, jucătorii nu au avut, spectatorii nu au avut. Pentru stafful tehnic al primei reprezentative a fost o adevărată provocare să gestioneze o relaţie cu 33 de jucători. Asta în condiţiile în care în fotbal fericiţi sunt doar cei care intră în primul unsprezece. După aceea să antrenezi 33 de jucători e o altă provocare. La nivel european, după această fereastră de patru jocuri vedem foarte multe accidentări. Să ai 10-11 jucători accidentaţi într-o fereastră e o mare problemă. Fereastra de patru meciuri ne-a fost prezentată ca un test, care nu a fost unul reuşit şi ne-am dori ca anul viitor să nu ne mai confruntăm cu asemenea situaţii", a precizat oficialul FRF.

„Noi nu sacrificăm nicio campanie. Este vorba despre o strategie care este în implementare care a început în urmă cu 6-8 ani. Este un proces pe termen lung. În acelaşi timp, trebuie să ne gândim că nici adversarii noştri nu stau pe loc. Şi ei se dezvoltă. Ceea ce ne lipseşte azi este o implicare mult mai puternică la nivelul cluburilor. Şi anume să nu mai fie nevoie de o intervenţie a FRF pentru a te condiţiona să investeşti în propria academie ca să beneficiezi ulterior de licenţa de Liga I şi aşa mai departe", a adăugat Burleanu.

Selecţionata de fotbal a României, condusă de Gheorghe Hagi, a pierdut toate cele patru partide din prima fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională), 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia) şi 0-1 cu Suedia (Arena Naţională) pe 5 octombrie.