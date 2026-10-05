Radu Drăguşin şi Virgil Ghiţă sunt suspendaţi, în timp ce Marius Marin, Louis Munteanu şi Daniel Bîrligea s-au accidentat, cei cinci părăsind deja cantonamentul, scrie News.ro.

De asemenea, Gică Hagi a decis să renunţe pentru acest meci la alţi patru jucători: Andrei Burcă, Bogdan Racoviţan, Andrei Borza şi David Matei.

Meciul România - Suedia are loc de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

În primele trei meciuri, tricolorii au fost învinşi de Suedia în deplasare, scor 2-1, de Bosnia acasă, scor 4-2 şi de Polonia în deplasare, scor 6-0.