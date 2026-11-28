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Vineri seară, aproximativ 200 de persoane s-au adunat în apropierea Ambasadei Franţei din Sofia, în Bulgaria, la 24 de ore după incidentele grave care au marcat perioada premergătoare meciului OM-Levski Sofia din Liga Europa, scrie News.ro.

Joi, cu aproximativ zece minute înainte de fluierul de start, au izbucnit violenţe în tribune la stadionul Vélodrome. 11 bulgari au fost răniţi, iar parchetul din Marsilia a deschis anchete pentru a face lumină asupra evenimentelor, care au fost condamnate pe scară largă de clasa politică din ambele ţări.

Prezentaţi în mare parte ca suporteri ai echipei Levski, zeci de bulgari au manifestat astfel spontan vineri seara. Purtând steaguri bulgare, cele aproximativ 200 de persoane au scandat sloganuri precum „Ucigaşi!” sau „Nu vom uita, nu vom ierta”.

Bulgarians protested outside the French embassy in Sofia after violence at a Europa League match between Marseille and Levski Sofia fans left six hospitalised on Thursday. French authorities are investigating amid reports of Nazi salutes by Bulgarian fans. https://t.co/oC6cf3CX1Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2026

Poliţiştii, prezenţi în număr mare, au împiedicat manifestanţii să se apropie de ambasadă, manifestaţia nefiind coordonată cu autorităţile locale, potrivit mass-media locale.

În fotografiile realizate de diferite agenţii de presă se pot observa, de asemenea, pancarte cu conotaţii xenofobe, precum „Defend Europe” sau „Stop Migration”.

O parte din suporterii ultra ai echipei Levski este cunoscută pentru ideologia sa de extremă dreapta şi pentru legăturile sale cu mediile neonaziste.

Dintre cele două anchete deschise de Parchetul din Marsilia, una a fost iniţiată „sub acuzaţia de incitare la ură, ca urmare a saluturilor naziste şi a provocărilor din partea suporterilor bulgari”, mai mulţi spectatori, susţinuţi de înregistrări video, deplângând astfel de comportamente din partea sectorului oaspeţilor în timpul meciului.