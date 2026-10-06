„Publicul e important. E punctul nostru tare, dar trebuie să-I mulţumim. Chiar dacă am pierdut şi de data aceasta a fost un meci bun şi din partea noastră. Va trebui să vină şi încrederea, să ne batem mai mult, să fim mai agresivi în jumătatea adversă şi aşa va veni şi victoria.

Sunt patru meciuri în care nu am câştigat. Eu vedeam altfel lucrurile, dar uşor-uşor mi-am dat seama că e ceva de muncă să ne batem cu cei mari. Şi cred că procesul ăsta necesită puţin timp. Puţin, nu mult.

Acum tonusul a fost altul, am terminat cu un meci bun din punctul meu de vedere, am avut lucruri bune Ne-au lipsit şi jucători, vreo şapte. Eu trebuie să vorbesc cât mai puţin, am patru înfrângeri şi ce să zic la patru înfrângeri, Vom vedea, dorm în seara asta şi mâine vom vedea.

Voi aţi spus că nu mai avem nimic, că suntem jos, şi atunci trebuie să avem un proces pentru a urca. Trebuie să lucrăm. Acest grup are un potenţial bun şi trebuie doar să lucrăm. Ne ajunge cu generaţia care a fost, ea trebuie depăşită. E singurul obiectiv care stă în picioare. Să facem o echipă mai bună decât Generaţia de Aur.

Dacă eu rămân trebuie să fac echipa să joace ambele faze aşa cum trebuie. Acum ei mă cunosc pe mine mai mult, eu îi cunosc pe ei, de aceea e clar că din noiembrie trebuie să fie calitate, nu cantitate. Am văzut multe lucruri bune în seara asta şi mi-au dat curaj. O echipă care are personalitate ştie să joace şi acasă şi în deplasare. Coubiş, Ilie şi Eisat au demonstrat că pot juca la echipa naţională. Pot veni şi alţii, echipa naţională trebuie să fie deschisă, nu o va închide nimeni, niciodată. Scopul meu nu e să caut lucruri sau să mă cert, toată lumea e liberă să vorbească. Eu vreau să fac o echipă care să joace fotbal. O să reflectez zilele acestea, o să văd ce se poate face. Daţi-mi puţin timp, dacă nu fac, mă duc acasă, ce să fac? Vreau să mă duc şi eu la europene, să ajung la nivelul ăla. Am pierdut patru meciuri, nici nu ar trebui să vorbesc. Mie nu-mi place să pierd! În două zile o să mă duc să vorbesc cu conducerea, ei vor decide. ”, a declarat Gheorghe Hagi după 0-1 cu Suedia, luni seara, pe Arena Naţională, relatează News.ro.

România, a patra înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor

Naţioanala României a fost învinsă de Suedia, scor 1-0, luni seară, în meciul din Liga Naţiunilor, grupa B4, de pe Arena Naţională. A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa naţională în actualul mandat al selecţionerului Gheorghe Hagi.

România a mai fost învinsă de Suedia în deplasare, scor 2-1, de Bosnia acasă, scor 4-2, şi de Polonia în deplasare, scor 6-0.