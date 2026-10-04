„Este foarte important să schimb acest lucru, pentru că este un început slab. Când faci ce îţi place cel mai mult, atunci trebuie să fii fericit. Este o onoare să fiu antrenorul naţionalei României. Îmi place mult să câştig şi trebuie să fac acest lucru. Atunci când nu mai pot face lucrurl ăsta, o să mă las. Este o chestiune de onoare. Sunt trei puncte în joc, noi am început slab, jucăm acasă şi suntem conştienţi că trebuie să câştigăm. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător şi să câştigăm Este clar că nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc, sî le implementez şi necesită puţin timp. Vom vedea”, a declarat Hagi, scrie News.ro.

Hagi vrea să schimbe începutul slab

Întrebat dacă are timp, Hagi a răspuns: „Sigur că există. Există contractul, ne pare rău de început, trebuie să reacţionăm, dar vom vedea. Noi sperăm să avem reacţie, trebuie să reacţionăm. Poate planul meu a fost bun sau nu. Vom vedea, vom analiza, mai avem meciul asta şi trebuie să vedem ce facem să reacţionăm. Vreau să creez o echipă care să joace un fotbal complet, o echipă care să câştige. Energia mea merge în direcţia asta, nu să comentez ce spune fiecare sau ce este în presă. Dacă sunt probleme de înţelegere, este nevoie de timp.”

România a pierdut primele trei meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar luni va întâlni Suedia, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.