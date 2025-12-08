A murit „Părintele” care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare. Ioan Sdrobiș avea 79 de ani

Farul Constanța a anunțat trecerea în neființă a antrenorului Ioan Sdrobiș, care a condus echipa între august 2010 și ianuarie 2011.

Cel cunoscut sub numele de „Părintele” s-a născut a 9 martie 1946 şi era cunoscut pentru promovarea tinerilor jucători în echipele pe care le antrena.

El a pregătit echipe precum Oţelul Galaţi, Selena Bacău, Universitatea Cluj, Ceahlăul Piatra Neamţ, CSM Reşiţa, Jiul Petroşani, Farul sau FC Vaslui.

De asemenea, Ioan Sdrobiş era cunoscut şi pentru faptul că l-a lansat în fotbalul mare pe Cristian Chivu, la CSM Reşiţa, la doar 16 ani.

