Cele mai locuibile orașe din lume în anul 2025. Primul loc este ocupat de o capitală Europeană

Viena a fost detronată de Copenhga după trei ani consecutivi în fruntea clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit (EIU) privind cele mai locuibile orașe.

Capitala Danemarcei a ocupat primul loc în clasamentul celor mai locuibile orașe din lume pentru 2025.

EIU, organizație afiliată revistei The Economist, a evaluat 173 de orașe din întreaga lume pe baza mai multor criterii, printre care sănătatea, educația, stabilitatea, infrastructura și mediul.

Copenhaga a triumfat după ce a obținut scoruri „perfecte” la capitolele stabilitate, educație și infrastructură, în timp ce Viena s-a clasat pe locul al doilea la egalitate cu orașul elvețian Zürich.

Melbourne (Australia) și-a păstrat locul patru, iar Geneva (Elveția) a ocupat poziția a cincea. Sydney a urcat pe locul șase, în timp ce Osaka (Japonia) și Auckland (Noua Zeelandă) au împărțit locul șapte.

Pe locul nouă s-a clasat Adelaide, al treilea oraș australian din top 10, iar Vancouver (Canada) a completat clasamentul pe locul zece.

Scăderi în clasament

Viena a coborât pe locul doi în clasamentul celor mai locuibile orașe din lume pentru 2025 după ce a primit un scor mai mic la capitolul stabilitate.

Deși orașul austriac a obținut rezultate bune în majoritatea categoriilor, scorul său la stabilitate a scăzut semnificativ, în timp ce Copenhaga a punctat foarte bine la toate capitolele.

„Scăderea abruptă” a scorului de stabilitate al Vienei a fost pusă pe seama unor incidente recente, inclusiv o amenințare cu bombă la un concert Taylor Swift vara trecută, care a dus la anularea evenimentului.

„Nivelul global de locuibilitate a rămas constant în ultimul an și, ca și în 2024, scorurile de stabilitate au scăzut la nivel mondial”, a declarat Barsali Bhattacharyya, director adjunct de industrie la EIU pentru CNN,

„Presiunea asupra stabilității a făcut ca Viena să își piardă poziția de cel mai locuibil oraș, după trei ani consecutivi în frunte.”

Cele mai mari schimbări

Viena nu a fost însă singurul oraș care a primit scoruri mai mici într-o categorie în care anterior performase bine.

Calgary, care s-a clasat pe locul cinci în 2024, a ieșit din top 10 anul acesta, coborând până pe locul 18, după ce a primit un scor mai slab la capitolul sănătate, alături de alte trei orașe canadiene, din cauza „presiunii” asupra sistemului medical. Toronto a coborât, de asemenea, de pe locul 12 pe 16.

„Acest lucru reflectă în principal listele lungi de așteptare pentru controale medicale”, a explicat Bhattacharyya pentru CNN Travel. „Există un deficit de personal în unitățile medicale și spitale.”

Ea a subliniat că și alte părți ale lumii se confruntă cu presiuni asupra sistemelor de sănătate și infrastructurii de locuire, însă Canada „iese în evidență” din cauza impactului prelungit al acestor probleme.

„Ca să punem lucrurile în context, sunt în continuare unele dintre cele mai locuibile orașe din lume”, a adăugat ea.

Honolulu, Hawaii, a fost cel mai bine clasat oraș din SUA, ocupând locul 23.

„Am observat o tendință potrivit căreia orașele mici sau medii din SUA se descurcă mai bine decât marile metropole precum New York sau Los Angeles”, a explicat Bhattacharyya. „Acest lucru se datorează în mare parte presiunilor asupra serviciilor publice.”

Între timp, orașele britanice Londra, Manchester și Edinburgh au coborât în clasament după ce au primit scoruri mai mici la capitolul stabilitate. Londra a coborât de pe locul 45 pe 54, Manchester de pe 43 pe 52, iar Edinburgh de pe 59 pe 64.

Top 10 orașe

- Copenhaga, Danemarca

- Viena, Austria

- Zürich, Elveția

- Melbourne, Australia

- Geneva, Elveția

- Sydney, Australia

- Osaka, Japonia

Auckland, Noua Zeelandă

Adelaide, Australia

Vancouver, Canada

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













