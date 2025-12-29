Reacția celui de-al doilea om în stat la amânarea CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Nu poate deveni un blocaj”

29-12-2025 | 12:32
Mircea Abrudean
Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj.

Claudia Alionescu

El precizează că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează şi nu pot permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Abrudean mai spune că premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face.

Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm rolul Curţii Constituţionale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate”, a scris preşedintele Senatului pe Facebook.

Mircea Abrudean consideră că ”reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”.

”Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituţională. Să fim conştienţi că blocajele au consecinţe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”, subliniază Abrudean.

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie 2026, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Sursa: News.ro

Etichete: CCR, pensii, senat, magistrati, Mircea Abrdudean ,

Dată publicare: 29-12-2025 12:32

