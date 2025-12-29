Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Jennifer Lopez a adus un aer festiv și adorabil Crăciunului, purtând un coc lejer cu fundiță din catifea burgundy, care a transformat-o în cel mai dulce „cadou” al sărbătorilor. Mai mult, ea a petrecut serile în pijamale alături de oamenii dragi ei.

Jennifer Lopez a împărtășit mai multe fotografii, dar și un reel pe Instagram, arătând cum ea și familia ei au sărbătorit Crăciunul, potrivit allure.com.

Din imagini se vedeau multe pijamale asortate, un brad gigantic și strălucitor, o masă frumos aranjată și multe cadouri.

Dar, indiferent dacă purta pijamalele în dungi sau o rochie roșie, ea a ales aceeași coafură.

Coafura era un coc adorabil, ușor imperfect, cu bucle și fire libere, fixat mai jos în spate.

Baza era prinsă fără să fie prea strânsă, lăsând două șuvițe lungi, inspirate din anii ’90.

Deasupra cocului se afla o fundiță din catifea burgundy.

Fundița se potrivea atât cu pijamalele, cât și cu rochia, dar și cu decorul, care includea panglici burgundy atârnând de candelabru, lumânări, șemineu și multe altele.

Se pare că părul în stil coquette rămâne în trend.

