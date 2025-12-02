Legendarul căpitan al lui Inter, Javier Zanetti, despre Cristian Chivu: „O persoană inteligentă. Merită să aibă mult succes”

02-12-2025
Javier Zanetti si Cristi Chivu


Cristian Chivu „merită să aibă mult succes", a declarat Javier Zanetti, vicepreşedintele clubului Inter Milano, care a fost coechipier cu tehnicianul român la formaţia lombardă, informează site-ul Football Italia.

 

„Da, îl cunosc foarte bine pe Cristian. Ca şi coechipier şi prieten, a fost o persoană specială şi inteligentă. Abordarea sa la Inter nu mă surprinde. Va continua aşa şi avem un mare respect pentru el. Îi doresc tot binele; merită să aibă mult succes”, a spus fostul mare fundaş argentinian despre Cristian Chivu.

Zanetti respinge criticile la adresa lui Lautaro Martinez

În altă ordine de idei, Javier Zanetti consideră „absurde” criticile aduse căpitanului Lautaro Martinez şi este mulţumit de modestia arătată de tânărul Francesco Pio Esposito.

Lautaro Martinez a marcat în acest sezon 12 goluri în 21 de apariţii în toate competiţiile, dar unii fani, în special pe reţelele de socializare, l-au criticat pe argentinian pentru inconstanţa sa şi evoluţiile slabe în meciurile importante.

De asemenea, Lautaro a părut nemulţumit când a fost înlocuit în timpul unui meci de Liga Campionilor împotriva lui Atletico Madrid, săptămâna trecută.

Cristian Chivu
Cristian Chivu, mesaj surprinzător înaintea duelului cu Atletico: Vreau să am o carieră la fel de importantă ca a lui Simeone

„Criticile la adresa lui Lautaro mi se par absurde. El a dat mereu totul şi o va face mereu. Din păcate, ştie că asta face parte din joc. Priveşte înainte şi vrea mereu să facă tot ce poate pentru Inter. Împotriva Pisei, ne-a permis să câştigăm meciul; este printre cei mai buni cinci marcatori din istoria lui Inter. Despre ce vorbim, de fapt?”, a spus Zanetti.

Tânărul Pio Esposito, apreciat pentru modestie şi eficienţă

Atacantul Pio Esposito, în vârstă de 20 de ani, s-a dovedit a fi o rezervă de încredere, cu două goluri şi trei pase decisive în 16 meciuri în toate competiţiile din acest sezon.

„Suntem mulţumiţi de Pio. În primul rând, este un băiat modest, care ascultă şi vrea să se perfecţioneze. Ori de câte ori Chivu îi oferă o oportunitate, ştie cum să profite de ea la maximum. Este un băiat foarte generos şi suntem încântaţi de el”, a spus oficialul lui Inter.

Inter este la egalitate cu Roma, cu 27 de puncte, în clasamentul Serie A, la doar un punct în spatele lui Napoli şi AC Milan.



