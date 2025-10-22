Zeci de mii de locuri de muncă, disponibile în România. Germania, Norvegia sau Italia caută și ele să angajeze români

22-10-2025 | 16:06
muncitori, pod,
Inquam Photos / George Calin

Agenţii economici din România oferă, în prezent, 32.077 de locuri de muncă, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) pun la dispoziţia lucrătorilor români, prin intermediul reţelei Eures, 142 de posturi, conform ANOFM.

Cristian Anton

Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru conducător auto transport rutier (2.084), curier (1.835), lucrător comercial (1.683), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.335), manipulant mărfuri (1.322), agent de securitate (1.202) şi muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.111), conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Din numărul total al locurilor de muncă vacante, 2.306 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.287 persoanelor cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; casier; agent de vânzări; lucrător gestionar etc), 7.247 persoanelor cu studii profesionale (operator fabricaţie flux; conducător auto transport rutier; sudor; fierar betonist; lăcătuş mecanic etc.), restul de 16.237 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii; agent de securitate etc).

Țările din Europa care fac angajări în România

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 142 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania - 50 locuri de muncă pentru sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrător în producţie - procesare produse din carne;

poligraf
Care sunt secretele testului poligraf. Celebrul detector de minciuni nu mai este folosit doar în anchete, ci și la angajări

Norvegia - 50 locuri de muncă pentru muncitor în producţie - industria piscicolă;

Italia - 15 locuri de muncă pentru şofer autobuz;

Slovenia - 9 locuri de muncă pentru finisor faţade exterioare clădiri; şofer camion;

Austria - 8 locuri de muncă pentru operator robot - placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto;

Polonia - 5 locuri de muncă pentru lucrător în depozit;

Suedia - 4 locuri de muncă pentru electrician şi mecanic;

Irlanda - un loc de muncă pentru îngrijitoare persoane. 

Domeniile cu cele mai mari șanse de angajare în toamnă. Companiile mari vor face recrutări STUDIU

Sursa: Agerpres

