Mesajul de Crăciun al Regelui Charles: compasiune, iertare și un îndemn la liniște într-o lume tot mai agitată

Regele Charles al III-lea le-a transmis britanicilor să se oprească din vâltoarea realității aglomerate și să-și limpezească mintea, măcar de Crăciun.

În mesajul tradițional de sărbători, care a avut drept temă „pelerinajul speranței”, suveranul le-a cerut oamenilor să arate mai multă compasiune și să fie deschiși să ierte. La fel ca anul trecut, mesajul a fost înregistrat în afara unei reședințe regale.

Familia regală britanică a participat la slujba din ziua de Crăciun la Biserica Sfânta Maria Magdalena, de pe domeniul Sandringham. Pentru această ocazie, regina Camilla și prințesa Anne, sora regelui, au optat pentru paltoane de un roșu festiv. Prințesa Kate a avut o ținută în culori tomnatice și a zâmbit îndelung.

De la reuniunea de anul acesta a lipsit însă prințul Andrew, căzut în dizgrație după implicarea în scandalul infractorului sexual Jeffrey Epstein. Au participat, însă, cele două fiice ale sale, prințesele Beatrice și Eugenie.

După slujbă, membrii familiei regale au salutat mulțimea. 500 de oameni au așteptat, unii încă de aseară, ca să poată schimba două cuvinte cu regele, cu prințul William ori cu prințesa Kate.

După-amiază, britanicii l-au putut privi pe suveran urându-le Crăciun fericit. Televiziunile din regat au difuzat mesajul tradițional al regelui, care a fost înregistrat în interiorul Westminster Abbey.

Regele Charles al III-lea: „Pe măsură ce lumea noastră pare să se învârtă tot mai repede, ne putem opri călătoria pentru a ne liniști mintea. În marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că dreptatea triumfă asupra nedreptății. Trebuie să prețuim valorile compasiunii și reconcilierii, așa cum a trăit și a murit Domnul nostru. Așadar, cu aceste cuvinte și din toată inima, vă doresc tuturor un Crăciun cât mai liniștit și foarte fericit.”

La rândul lor, prințesa Catherine și fiica ei, Charlotte, au oferit publicului o surpriză. Au cântat împreună la pian o melodie de Crăciun.

Mama și fiica – în vârstă de 10 ani – au interpretat un fragment dintr-o piesă a unui compozitor scoțian. În timpul acestei reprezentații, prințesa Kate a cântat doar cu mâna stângă, în timp ce Charlotte a cântat cu dreapta. Momentul, filmat la Castelul Windsor, a fost difuzat public odată cu înregistrarea unui concert de colinde de Crăciun organizat de soția prințului moștenitor.

