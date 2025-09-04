Mediul privat din România nu ar angaja bugetari pentru că sunt leneși. Dar există și locuri de muncă unde s-ar adapta perfect

Ilie Bolojan a declarat că bugetarii care urmează să fie concediați pe fondul reformei administrative și-ar găsi imediat de muncă în mediul privat. Multinaționalele și investitorii români spun însă că nu ar angaja bugetari pentru că sunt leneși.

 

Premierul Ilie Bolojan a declarat că bugetarii care urmează să fie dați afară în urma reformei din administrația publică locală își vor găsi foarte ușor un loc de muncă în mediul privat din România, care are mare nevoie de angajați.

În momentul de faţă, mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja. Sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”, a spus Bolojan.

În practică, lucrurile nu sunt însă deloc așa de simple, explică cei de la Termene.ro.

De fapt, multinaționalele și investitorii români sunt foarte reticenți în a angaja bugetari pentru că aceștia sunt pur și simplu leneși.

Evident, cei din mediul privat au transmis asta prin alte cuvinte: ar fi greu pentru bugetari să facă trecerea de la sistemul rigid, cu o stabilitate garantată, de la stat, spre mediul privat mult mai dinamic și orientat spre performanță.

În plus, cei care vin de la stat trebuie în mod obligatoriu să fie deschiși la reconversie profesională și dispuși să investească în dobândirea de noi competențe.

Iar sistemul bugetar din România este prin definiție unul extrem de obtuz, care se împotrivește oricărei deschideri către eficientizare. În aceste condiții, este greu de crezut că oamenii care îl compun se pot readapta brusc la munca ”reală”, după cum îi spunea și premierul Bolojan.

Locurile de muncă la privat care se potrivesc pentru foștii bugetari dispuși să învețe

În teorie, mediul privat ar putea prelua o parte dintre angajații din sectorul public. În practică însă, succesul acestei tranziții depinde de profilul oamenilor și de cât de repede se pot adapta la un ritm diferit de lucru. Din discuțiile pe care le-am avut cu directorii generali ai multinaționalelor și cu antreprenorii români, majoritatea sunt destul de reticenți în a angaja foști bugetari. Motivația lor este simplă: în companiile private, dinamica este mult mai intensă, orientată către performanță și rezultate imediate, iar adaptarea nu este întotdeauna ușoară pentru cineva care a lucrat ani întregi într-un sistem rigid, cu stabilitate garantată”, a declarat Sorina Faier, fondatoarea unei companii specializate în recrutarea de top și middle management.

Expertul susține că există însă și locuri de muncă perfect adaptate stilului rigid deprins în sistemul bugetar, cu condiția să existe și deschidere din partea foștilor angajați de la stat:

Shared services & BPO – pentru abilități administrative, financiare și de procesare a datelor;

Retail și FMCG – zone cu nevoie permanentă de personal organizat și disciplinat;

Logistică și transporturi – un domeniu aflat în creștere, unde rigurozitatea și responsabilitatea sunt foarte apreciate;

Servicii financiare și bancare – pentru cei cu pregătire economică, juridică sau administrativă;

IT și digitalizare – pentru cei cu competențe tehnologice sau dispuși la reconversie.

Nu eticheta de „fost bugetar” cântărește cel mai mult, ci atitudinea și competențele transferabile. Cei care au mentalitate deschisă și disponibilitate de a performa într-un mediu competitiv pot chiar să aibă o ascensiune rapidă, susține Faier.

Nu se știe câți bugetari vor fi concediați, dar ar putea fi zeci de mii 

Conform specialistului, restructurările de la stat nu ar trebui privite doar ca o problemă socială, ci și ca o oportunitate pentru o mai bună redistribuire a resurselor umane.

Sorina Faier spune că România are nevoie de oameni disciplinați și riguroși, iar mediul privat poate câștiga din integrarea lor, cu condiția să existe sprijin real pentru reconversie: cursuri, programe de integrare și parteneriate stat–privat.

În final, trecerea de la stat la privat nu este imposibilă, dar necesită atât efort individual din partea angajaților, cât și deschidere din partea companiilor”, consideră specialistul în recrutare.

Coaliția de guvernare nu a ajuns încă la un consens privind numărul exact de bugetari care vor fi concediați, dar ar putea fi vorba într-un final de zeci de mii de persoane.

Numai prin reducerea unui consilier din cabinetele primarilor, viceprimarilor și altor demnitari pot fi tăiate aproximativ 6.000 de posturi la nivel național. Pe lista concedierilor se mai află polițiștii locali, dar și angajații unor companii de stat aflate în pierdere.

Ilie Bolojan: Nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să meargă într-o gaură neagră

Sursa: StirilePROTV

