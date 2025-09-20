Domeniile cu cele mai mari șanse de angajare în toamnă. Companiile mari vor face recrutări STUDIU

Un pont, pentru cei care își caută un loc de muncă în această toamnă. Potrivit unui sondaj, făcut de o companie de resurse umane vor să-și mărească echipele firmele din domeniul comunicațiilor energiei și utilităților.

Recrutări fac în primul rând companiile mari. Cele cu angajați puțini sunt ceva mai precaute.

Potrivit studiului, 31% dintre angajatori prevăd o creștere de personal până la sfârșitul anului, în vreme ce 24 de procente spun că, dimpotrivă, vor reduce numărul angajaților.

Restul nu vor să facă schimbări în organigramă. De aici rezultă o perspectivă netă de angajare de 9%, una dintre cele mai scăzute, la nivel global.

Florin Madar, managerul unei companii: „Salariile cresc și bugetele sunt sub o anumită presiune. Trebuie să fim atenți la cheltuieli cum e atentă toată lumea și atunci recrutările noastre sunt pentru menținerea numărului de angajați pe care îi avem”.

Șanse mai mari de angajare sunt în domeniul comunicațiilor, al energiei și utilităților, în finanțe și imobiliare, unde intră și construcțiile. În clasament urmează sănătatea, IT-ul, bunurile și serviciile de consum. Acest domeniu include comerțul și turismul.

Cei care nu au o formare adecvată sectoarelor în creștere sunt sfătuiți să învețe.

Miguel Trindade, country manager Manpower România: „Angajații, indiferent ce poziție au, să arate flexibilitate, să arate interes pentru a cunoaște și a dezvolta cunoștințele și o capacitate de a absorbi cunoștințe largi”.

La 45 de ani, Melinda se apucă din nou de școală. Este absolventă de litere, dar pentru a deveni profesoară trebuie să se califice.

Melinda Osoloș: „M-am înscris la modulul psihopedagogic și va trebui să aștept să-l termin și probabil că voi fi văzută cu alți ochi”.

Și datele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă arată o stagnare pe piața muncii, în actualul context economic. Numărul posturilor vacante a scăzut față de anul trecut.

Cosmin Roșu, director AJOFM Sibiu: „Nu se știe evoluția pieței, nu se cunoaște contextul general pentru anul viitor. Angajatorii își ocupă locurile de muncă pe termen scurt, își rezolvă problemele stringente nefăcându-și planuri mari pentru perioade lungi de timp."

Statul oferă companiilor subvenții pentru angajarea celor cu șanse reduse, precum absolvenții, șomerii de lungă durată și cei care au peste 45 de ani, ori persoanele cu dizabilități. În ultimul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică referitor la piața muncii, Guvernul este sfătuit să se concentreze mai mult pe programe de formare și calificare.

