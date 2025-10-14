Vor să scoată ”jaful” din noua lege RCA. Sunt vizate prevederile cu ”dedicație” pentru asiguratori și împotriva asiguraților

Prevederile din noua lege RCA redactate cu ”dedicație” pentru societățile de asigurări și în detrimentul asiguraților ar urma să fie scoase din proiectul de act normativ, a promis marți PSD.

PSD a anunțat marți că va vota pentru eliminarea amendamentelor din noua lege RCA ”prin care sunt limitate drastic drepturile și beneficiile asiguraților”, potrivit unui comunicat emis de social-democrați.

”PSD consideră că orice intervenție legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să își propună îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor.

Ca atare, PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaților care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate”, spune PSD.

”PSD va susține transpunerea în legislația românească a modificărilor aprobate la nivel european în domeniul asigurărilor de răspunde civilă auto (Directiva 2021/2118/CE).

Însă această obligație a statului român nu trebuie folosită pentru a se strecura în lege prevederi care favorizează asiguratorii în dauna asiguraților.

PSD susține principiul practicării unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector de activitate.

Însă normalizarea raporturilor dintre firmele de asigurări și service-urile auto nu trebuie realizată pe seama și în dauna plătitorilor de RCA”, se încheie comunicatul PSD.

COTAR acuză ”legea jafului RCA”, asigurătorii denunță practici abuzive ale service-urilor

Reacția social-democraților vizează neregulile semnalate de COTAR și prezentate luni de Știrile ProTV.

Confederația transportatorilor din România a criticat în termeni duri proiectul de act normativ, pe care l-a prezentat drept ”legea jafului RCA”. COTAR arăta că proiectul de lege a fost realizat de ASF, asigurători și un deputat cu interese directe în piața RCA, în detrimentul celor peste 8 milioane de șoferi din România.

Practic, amendamentele strecurate de cei interesați puneau societățile de asigurări în postura privilegiată de a decide cam tot ce ține de RCA: unde să-și repare păgubitul asigurat mașina și ce anume trebuie reparat, iar la final să plătească tot el reparațiile.

Ulterior prezentării COTAR, asigurătorii din România au ieșit și ei cu un punct de vedere la proiectul noii legi RCA, în care îi critică pe transportatori și spun că viitorul act normativ este menit să corecteze dezechilibrele care afectează piața RCA.

Modificarea legii RCA are ca scop transpunerea Directivei (UE) 2118/2021, dar și corectarea unor dezechilibre ce au afectat piața RCA din România, au precizat UNSAR și BAAR într-un comunicat comun.

Asigurătorii spun că „o asociație fără competențe în domeniul asigurărilor” (COTAR- n.red.) încearcă să mute atenția de la interesele șoferilor și victimelor accidentelor către interesele comerciale ale unor unități reparatoare, care urmăresc maximizarea profiturilor proprii în detrimentul plătitorilor de prime RCA.

UNSAR și BAAR au denunțat practici abuzive, precum prețuri nejustificate pentru reparații și închirieri de mașini, prin exploatarea Legii RCA pentru profituri în detrimentul consumatorilor.

