Vor să scoată ”jaful” din noua lege RCA. Sunt vizate prevederile cu ”dedicație” pentru asiguratori și împotriva asiguraților

Stiri Sociale
14-10-2025 | 13:56
service auto
Profimedia

Prevederile din noua lege RCA redactate cu ”dedicație” pentru societățile de asigurări și în detrimentul asiguraților ar urma să fie scoase din proiectul de act normativ, a promis marți PSD.

autor
Cristian Anton

PSD a anunțat marți că va vota pentru eliminarea amendamentelor din noua lege RCA ”prin care sunt limitate drastic drepturile și beneficiile asiguraților”, potrivit unui comunicat emis de social-democrați.

PSD consideră că orice intervenție legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să își propună îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor.

Ca atare, PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaților care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate”, spune PSD.

PSD va susține transpunerea în legislația românească a modificărilor aprobate la nivel european în domeniul asigurărilor de răspunde civilă auto (Directiva 2021/2118/CE).

Citește și
Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește

Însă această obligație a statului român nu trebuie folosită pentru a se strecura în lege prevederi care favorizează asiguratorii în dauna asiguraților.

PSD susține principiul practicării unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector de activitate.

Însă normalizarea raporturilor dintre firmele de asigurări și service-urile auto nu trebuie realizată pe seama și în dauna plătitorilor de RCA”, se încheie comunicatul PSD.

COTAR acuză ”legea jafului RCA”, asigurătorii denunță practici abuzive ale service-urilor

Reacția social-democraților vizează neregulile semnalate de COTAR și prezentate luni de Știrile ProTV.

Confederația transportatorilor din România a criticat în termeni duri proiectul de act normativ, pe care l-a prezentat drept ”legea jafului RCA”. COTAR arăta că proiectul de lege a fost realizat de ASF, asigurători și un deputat cu interese directe în piața RCA, în detrimentul celor peste 8 milioane de șoferi din România.

Practic, amendamentele strecurate de cei interesați puneau societățile de asigurări în postura privilegiată de a decide cam tot ce ține de RCA: unde să-și repare păgubitul asigurat mașina și ce anume trebuie reparat, iar la final să plătească tot el reparațiile.

Ulterior prezentării COTAR, asigurătorii din România au ieșit și ei cu un punct de vedere la proiectul noii legi RCA, în care îi critică pe transportatori și spun că viitorul act normativ este menit să corecteze dezechilibrele care afectează piața RCA.

Modificarea legii RCA are ca scop transpunerea Directivei (UE) 2118/2021, dar și corectarea unor dezechilibre ce au afectat piața RCA din România, au precizat UNSAR și BAAR într-un comunicat comun.

Asigurătorii spun că „o asociație fără competențe în domeniul asigurărilor” (COTAR- n.red.) încearcă să mute atenția de la interesele șoferilor și victimelor accidentelor către interesele comerciale ale unor unități reparatoare, care urmăresc maximizarea profiturilor proprii în detrimentul plătitorilor de prime RCA.

UNSAR și BAAR au denunțat practici abuzive, precum prețuri nejustificate pentru reparații și închirieri de mașini, prin exploatarea Legii RCA pentru profituri în detrimentul consumatorilor. 

Polițele RCA din România se majorează după eliminarea plafonării. Unii șoferi au simțit deja scumpirile

Sursa: StirilePROTV

Etichete: rca, lege, proiect de lege, modificari,

Dată publicare: 14-10-2025 13:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Părerea asiguratorilor despre noua lege RCA: dacă devizele sunt majorate artificial, crește povara pusă în sarcina șoferilor
Stiri Economice
Părerea asiguratorilor despre noua lege RCA: dacă devizele sunt majorate artificial, crește povara pusă în sarcina șoferilor

Asociația UNSAR și Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR) au reacționat oficial la reluarea discuțiilor publice privind modificarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește

Firmele de asigurări vor primi puteri discreționare în relația cu păgubiții, care, la rândul lor, vor ajunge în situația de a-și plăti reparațiile, dacă Parlamentul votează ”legea jafului RCA” în actuala formă de proiect, acuză COTAR.

Un bărbat se dădea drept broker de asigurări și emitea polițe RCA false. Percheziții în Bucureşti şi Ilfov
Stiri actuale
Un bărbat se dădea drept broker de asigurări și emitea polițe RCA false. Percheziții în Bucureşti şi Ilfov

Un bărbat este audiat într-un dosar de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals informatic, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 24.000 de lei, după ce ar fi încheiat poliţe de asigurare RCA, sub pretextul că ar fi broker de asigurări.

De ce este RCA atât de scump. Explicațiile oficiale ale asigurătorilor și cum ar putea să scadă, pe viitor
Stiri actuale
De ce este RCA atât de scump. Explicațiile oficiale ale asigurătorilor și cum ar putea să scadă, pe viitor

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) a fost mereu pe un trend ascendent din punctul de vedere al prețului, iar valoarea ei este descurajantă, mai ales pentru tinerii șoferi. 

Preşedintele Consiliului Concurenţei: După liberalizarea pieţei, nu avem creşteri pe toată linia la RCA
Stiri Economice
Preşedintele Consiliului Concurenţei: După liberalizarea pieţei, nu avem creşteri pe toată linia la RCA

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, afirmă că după liberalizarea pieţei poliţelor de răspundere civilă auto (RCA) nu au fost constatate „creşteri pe toată linia” ale valorii poliţelor de răspundere civilă pentru autovehicule.

Recomandări
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”
Stiri actuale
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează
Stiri Educatie
Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28