Părerea asiguratorilor despre noua lege RCA: dacă devizele sunt majorate artificial, crește povara pusă în sarcina șoferilor

Asociația UNSAR și Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR) au reacționat oficial la reluarea discuțiilor publice privind modificarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

COTAR (Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România) consideră că legea favorizează asiguratorii și service-urile în dauna șoferilor.

Modificarea legii RCA are ca scop transpunerea Directivei (UE) 2118/2021, dar și corectarea unor dezechilibre ce au afectat piața RCA din România, consideră UNSAR și BAAR într-un comunicat comun.

Reprezentanții industriei asigurărilor critică „o asociație fără competențe în domeniul asigurărilor” spunând că încearcă să mute atenția de la interesele șoferilor și victimelor accidentelor către interesele comerciale ale unor unități reparatoare, care urmăresc maximizarea profiturilor proprii în detrimentul plătitorilor de prime RCA.

Firmele de asigurări vor primi puteri discreționare în relația cu păgubiții, care, la rândul lor, vor ajunge în situația de a-și plăti reparațiile, dacă Parlamentul votează ”legea jafului RCA” în actuala formă de proiect, acuză COTAR.

Citește și
masini pe drum
De ce este RCA atât de scump. Explicațiile oficiale ale asigurătorilor și cum ar putea să scadă, pe viitor

Din studii sociologice realizate de IRES în februarie 2025 reies următoarele așteptări ale șoferilor români, se arată în comunicatul UNSAR-BAAR:

- Majoritatea (9 din 10) consideră util să primească informații din partea asigurătorilor privind opțiunile de service pentru reparații în baza poliței RCA.

- Șoferii sunt deranjați de costurile mai mari de reparație suportate prin polița RCA comparativ cu plata directă, indicând necesitatea transparenței în estimarea costurilor.

- 9 din 10 solicită stabilirea unor standarde de cost pentru reparații pentru a preveni prețurile exagerate practicate de unele service-uri.

„Profituri în detrimentul consumatorilor”

UNSAR și BAAR denunță practici abuzive, precum prețuri nejustificate pentru reparații și închirieri de mașini, exploatând prevederi ale Legii RCA pentru profituri în detrimentul consumatorilor. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis recent că despăgubirile plătite trebuie să corespundă costurilor reale de pe piață, nu unor valori arbitrare dictate de unitățile reparatoare.

Astfel, asociația fără competențe în zona de asigurări afirmă, practic, că asigurătorii trebuie să achite orice deviz primesc din partea unităților reparatoare, deoarece principala lor preocupare este, de fapt, protejarea propriilor interese economice și maximizarea profiturilor unităților reparatoare membre pe care le reprezintă. Ce uită să menționeze este faptul că despăgubirile care se plătesc pentru acoperirea acestor costuri nejustificate se suportă din primele RCA plătite de către șoferi. Concret, cu cât costurile de reparație și închiriere sunt mai mari, cu atât crește povara pusă în sarcina șoferilor plătitori de prime de asigurare” se arată în comunicat.

România raportează o frecvență a daunelor RCA de circa 5,6%, mai mare decât în alte țări din Europa Centrală și de Est, dar și o daună medie ridicată, peste 2.200 euro, ceea ce reflectă costurile crescute ale reparațiilor și despăgubirilor pentru victimele accidentelor.

În 2024, România se situează pe locul 3 în topul accidentelor produse în străinătate în cadrul Sistemului Carte Verde, conform statisticilor europene.

Despăgubirile plătite de asigurători în 2024 au crescut cu 38%, depășind 4,7 miliarde lei, iar Fondul de Garantare a Asiguraților a suportat o creștere de 48%. Astfel, suma totală legată de polițele RCA a ajuns la circa 7,9 miliarde lei.

UNSAR și BAAR își exprimă disponibilitatea de a participa transparent la consultări privind modificarea Legii RCA, urmărind protejarea consumatorilor și buna funcționare a pieței de asigurări.

Un bărbat se dădea drept broker de asigurări și emitea polițe RCA false. Percheziții în Bucureşti şi Ilfov
Stiri actuale
Un bărbat se dădea drept broker de asigurări și emitea polițe RCA false. Percheziții în Bucureşti şi Ilfov

Un bărbat este audiat într-un dosar de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals informatic, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 24.000 de lei, după ce ar fi încheiat poliţe de asigurare RCA, sub pretextul că ar fi broker de asigurări.

De ce este RCA atât de scump. Explicațiile oficiale ale asigurătorilor și cum ar putea să scadă, pe viitor
Stiri actuale
De ce este RCA atât de scump. Explicațiile oficiale ale asigurătorilor și cum ar putea să scadă, pe viitor

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) a fost mereu pe un trend ascendent din punctul de vedere al prețului, iar valoarea ei este descurajantă, mai ales pentru tinerii șoferi. 

Preşedintele Consiliului Concurenţei: După liberalizarea pieţei, nu avem creşteri pe toată linia la RCA
Stiri Economice
Preşedintele Consiliului Concurenţei: După liberalizarea pieţei, nu avem creşteri pe toată linia la RCA

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, afirmă că după liberalizarea pieţei poliţelor de răspundere civilă auto (RCA) nu au fost constatate „creşteri pe toată linia” ale valorii poliţelor de răspundere civilă pentru autovehicule.

Polițele RCA din România se majorează după eliminarea plafonării. Unii șoferi au simțit deja scumpirile
Stiri actuale
Polițele RCA din România se majorează după eliminarea plafonării. Unii șoferi au simțit deja scumpirile

Vor fi schimbări notabile pe piața polițelor RCA din România, pentru că prețurile asigurărilor obligatorii pentru mașini nu mai sunt îngheţate la nivelul lunii februarie 2023.

Plafonarea tarifelor RCA a expirat la 1 iulie. Șoferii vor plăti tarife mai mari și cu 15%. Ce spune ASF
Stiri Economice
Plafonarea tarifelor RCA a expirat la 1 iulie. Șoferii vor plăti tarife mai mari și cu 15%. Ce spune ASF

Plafonarea tarifelor pentru poliţele RCA este eliminată de la 1 iulie, însă eprezentanţii ASF şi majoritatea asigurătorilor susţin că măsura va genera modificări minore în privinţa nivelului acestora.

