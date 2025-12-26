Jimmy Kimmel acuză la televiziunea britanică: „Tirania prosperă în SUA. 2025 a fost un an foarte bun pentru fascism”

Stiri externe
26-12-2025 | 20:25
Jimmy Kimmel
Getty

Umoristul american Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată temporar în septembrie, a declarat că anul 2025 a fost, "din punctul de vedere al fascismului", un "an foarte bun" în SUA.

autor
Vlad Dobrea


Channel 4 difuzează în fiecare an din 1993 un discurs de Crăciun alternativ celui al monarhului britanic.

În acest an, canalul public l-a ales pe Jimmy Kimmel, un star al celebrelor "late night shows", a cărui emisiune a fost suspendată în septembrie după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencer-ului susţinător al lui Donald Trump Charlie Kirk.

"Sincer, cred că nu am nicio idee privind ce se întâmplă la voi. În schimb, ştiu ce se întâmplă la noi şi pot să vă spun că, din punctul de vedere al fascismului, a fost un an foarte bun", a declarat el în deschiderea alocuţiunii.

"Tirania prosperă aici", a mai spus el, înainte de a reveni în detaliu asupra suspendării sale. În faţa acuzaţiilor de cenzură, el revenit în cele din urmă în studio o săptămână mai târziu.

Citește și
harta, tari, glob
O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc

"Faptul că un guvern îşi reduce criticii la tăcere este ceva care se întâmplă în ţări ca Rusia, Coreea de Nord şi Los Angeles, dar nu în Regatul Unit", a ironizat el, înainte de a-i avertiza pe britanici: "Totul merge foarte repede".

Dar preşedintele american, pe care l-a botezat "regele Donnie al VIII-lea", o aluzie la Henric al VIII-lea, "a pierdut", într-o referire la faptul că emisiunea sa "Jimmy Kimmel Live!" a fost prelungită până la jumătatea anului 2027.

De asemenea, el a făcut apel la britanici să nu-i "abandoneze" pe americani. "Traversăm o perioadă dificilă în acest moment dar vom ieşi din ea", a adăugat el.

Printre personalităţile care au rostit mesajul alternativ de Crăciun sunt comedianul Stephen Fry, în 2023, şi lansatorul de alertă Edward Snowden, în 2013.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, Jimmy Kimmel,

Dată publicare: 26-12-2025 20:25

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc
Stiri externe
O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc

Egiptul s-a alăturat Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP.

Armata rusă își intensifică atacurile în Ucraina de Crăciun. Peste 112 confruntări au avut loc pe front în doar o zi
Stiri externe
Armata rusă își intensifică atacurile în Ucraina de Crăciun. Peste 112 confruntări au avut loc pe front în doar o zi

Armata rusă își intensifică ofensiva în Ucraina, anunță vineri Statul Major al armatei ucrainene, în a doua zi de Crăciun. De la începutul zilei, au fost înregistrate cel puțin 112 confruntări pe front, potrivit relatării Le Monde.

„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun
Stiri externe
„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun

În California, acest Crăciun a fost marcat de tragedii. Cel puţin 3 oameni au murit în urma furtunilor violente care s-au abătut asupra statului de pe coastă şi până în zonele înalte ale Munților Sierra Nevada.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
Stiri actuale
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate

Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28