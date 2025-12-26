Jimmy Kimmel acuză la televiziunea britanică: „Tirania prosperă în SUA. 2025 a fost un an foarte bun pentru fascism”

Umoristul american Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată temporar în septembrie, a declarat că anul 2025 a fost, "din punctul de vedere al fascismului", un "an foarte bun" în SUA.



Channel 4 difuzează în fiecare an din 1993 un discurs de Crăciun alternativ celui al monarhului britanic.

În acest an, canalul public l-a ales pe Jimmy Kimmel, un star al celebrelor "late night shows", a cărui emisiune a fost suspendată în septembrie după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencer-ului susţinător al lui Donald Trump Charlie Kirk.

"Sincer, cred că nu am nicio idee privind ce se întâmplă la voi. În schimb, ştiu ce se întâmplă la noi şi pot să vă spun că, din punctul de vedere al fascismului, a fost un an foarte bun", a declarat el în deschiderea alocuţiunii.

"Tirania prosperă aici", a mai spus el, înainte de a reveni în detaliu asupra suspendării sale. În faţa acuzaţiilor de cenzură, el revenit în cele din urmă în studio o săptămână mai târziu.

"Faptul că un guvern îşi reduce criticii la tăcere este ceva care se întâmplă în ţări ca Rusia, Coreea de Nord şi Los Angeles, dar nu în Regatul Unit", a ironizat el, înainte de a-i avertiza pe britanici: "Totul merge foarte repede".

Dar preşedintele american, pe care l-a botezat "regele Donnie al VIII-lea", o aluzie la Henric al VIII-lea, "a pierdut", într-o referire la faptul că emisiunea sa "Jimmy Kimmel Live!" a fost prelungită până la jumătatea anului 2027.

De asemenea, el a făcut apel la britanici să nu-i "abandoneze" pe americani. "Traversăm o perioadă dificilă în acest moment dar vom ieşi din ea", a adăugat el.

Printre personalităţile care au rostit mesajul alternativ de Crăciun sunt comedianul Stephen Fry, în 2023, şi lansatorul de alertă Edward Snowden, în 2013.

