Un bărbat se dădea drept broker de asigurări și emitea polițe RCA false. Percheziții în Bucureşti şi Ilfov

Un bărbat este audiat într-un dosar de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals informatic, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 24.000 de lei, după ce ar fi încheiat poliţe de asigurare RCA, sub pretextul că ar fi broker de asigurări.

"Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals informatic", informează un comunicat al DGPMB transmis, miercuri, AGERPRES.

Polițe RCA falsificate

Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bărbatul de 38 de ani, sub pretextul că ar fi broker de asigurări, ar fi indus în eroare două persoane, prin întocmirea unor poliţe de asigurare RCA, pentru care ar fi solicitat şi ar fi primit contravaloarea acestora.

Ulterior, în urma unui accident în trafic, una dintre persoanele vătămate a constatat că poliţa de asigurare primită era falsificată.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate pe platformele online, cea de-a doua persoană vătămată a constatat faptul că poliţa de asigurare nu era valabilă.

"În vederea administrării materialului probator, miercuri au fost puse în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe probe şi mijloace de probă, printre care înscrisuri şi medii de stocare", arată sursa citată.

Bănuitul a fost depistat şi condus la audieri, iar faţă de acesta vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals informatic.

