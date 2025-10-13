COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește

Firmele de asigurări vor primi puteri discreționare în relația cu păgubiții, care, la rândul lor, vor ajunge în situația de a-și plăti reparațiile, dacă Parlamentul votează ”legea jafului RCA” în actuala formă de proiect, acuză COTAR.

Asiguratorii vor decide singuri ce anume trebuie reparat la o mașină, unde vor fi efectuate aceste reparații și cât vor costa, în timp ce păgubitul va ajunge în situația de a achita el manopera, dacă ”legea jafului RCA” va fi votat marți în Parlament, a anunțat luni Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Într-un comunicat de presă, COTAR ”invită toate persoanele fizice și juridice direct sau indirect afectate de modificarea Legii RCA să se alăture protestelor naționale”.

Potrivit COTAR, sub pretextul introducerii unor modificări ale Legii RCA nr. 132/2017, solicitate de către Comisia Europeană, după 5 ani de încercări repetate, ASF și asigurătorii, precum și un deputat al minorităților naționale (a cărui soție este administrator și acționar majoritar al unei companii de brokeraj în asigurări) au obținut susținerea de către un număr restrâns de deputați ca, alături de a transpune în dreptul intern Directiva 2021/2118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24.11.2021, să propună și alte amendamente prin care sunt susținute interesele financiare ale multinaționalelor din asigurări, afectând în mod direct și grav cei 8 milioane de șoferi plătitori de polițe RCA din România.

Parlamentul României nu a avut în vedere impactul modificării acestei legi, în forma propusă, din două perspective esențiale: consumatorul de asigurări și mediul de afaceri autohton – susține sursa citată.

Iată și care sunt principalele modificări propuse, așa cum au fost ele prezentate de COTAR:

1. Costul reparațiilor să fie calculat exclusiv de către firma de asigurări, fără să se țină cont de costul real rezultat din devizul întocmit de unitatea reparatoare.

2. Soluția tehnică de reparație și alegerea calității pieselor de schimb să fie stabilite exclusiv de către firma de asigurări, care nu are competențe în repararea și întreținerea vehiculelor rutiere.

3. Păgubitul RCA va pierde dreptul de a împuternici prin mandat o persoană fizică sau un service care să îi reprezinte interesele în procedurile birocratice de instrumentare a dosarelor de daună.

4. Păgubitul RCA va pierde dreptul de a-și alege liber unitatea reparatoare (cum este în prezent) și va fi forțat să-și repare mașina doar la unitățile alese de asigurător.

5. Păgubitul poate pierde dreptul de a i se deconta chiria unui autovehicul de înlocuire pe perioada reparației.

6. Păgubitul va fi obligat la co-plata diferenței de reparație între suma plătită de asigurator și valoarea reparației rezultată din documentele justificative emise de unitatea reparatoare, ulterior urmând a se îndrepta pentru recuperarea sumelor de la persoana vinovată, în temeiul principiului reparaţiei integrale a prejudiciului, astfel cum a reținut în mod repetat Curtea Constituțională a României în deciziile pronunțate în anii 2022 si 2023.

COTAR: Noua lege RCA ar duce la dublarea deficitului la bugetul de stat

Conform COTAR, există mai multe efecte și contradicții legislative. Astfel, plățile despăgubirilor în regie proprie au generat la bugetul statului român un deficit de aproximativ 1 miliard de euro/an, prin încurajarea evaziunii fiscale și a muncii la negru. Această valoare se va dubla dacă vor fi adoptate amendamentele propuse.

De asemenea, în condițiile în care asigurarea RCA este un produs de asigurare impus prin lege, cu puternic caracter social, prin obligarea persoanei prejudiciate de a plăti partea din despăgubire neachitată de către asigurătorii RCA sau de către persoana răspunzătoare de producerea accidentului, aceasta va fi lipsită de finalitate și nu s-ar mai justifica caracterul obligatoriu.

COTAR susține că amendamentele propuse generează o stare de pericol fără precedent pentru păgubiți, întrucât înlătură sau restrâng drepturile consumatorilor de asigurări și garanțiile menite să asigure valorificarea acestora, prin prevederi care:

- sunt contrare art. 44, art. 45, art. 135 și art. 136 din Constituția României, precum și Convenției Europene a Drepturilor Omului, din perspectiva dreptului de proprietate privată al consumatorilor și persoanelor prejudiciate, precum și a dreptului la desfășurarea unei activități economice în mod liber;

- încalcă prevederile legislației naționale și internaționale în materia concurenței (art. 4 din Legea nr. 21/1996 a Concurenței și art. 101 și 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene), riscând să conducă la inițierea unei proceduri de infringement împotriva Statului Român în baza art. 258 din TFUE;

- încalcă prevederile Codului Civil și ale Legii nr. 237/2015 referitoare la regimul juridic și competențele societăților de asigurare, care sunt limitate la activitățile specifice domeniului de asigurare/reasigurare, neputând fi extinse pentru a include prerogative de stabilire a unor prețuri de referință aplicabile altor domenii de activitate;

- încalcă principiul reparării integrale a prejudiciului, obligând persoanele păgubite fie să nu își mai repare vehiculele avariate, fie să le repare în condiții improprii (cu toate pericolele ce rezultă de aici pentru siguranța circulației pe drumurile publice), fie să suporte o co-plată pentru repararea unui prejudiciu produs din culpa unei terțe persoane;

- generează grave discriminări între persoanele păgubite, respectiv între cetățenii străini (care își vor putea repara integral prejudiciul suferit) și cetățenii români (care nu își vor putea repara integral prejudiciul, întrucât despăgubirea aferentă va fi plafonată prin raportare la așa-zise „prețuri de piață”).

COTAR: Noua lege RCA aduce ”mecanisme prin care sunt încălcate drepturile persoanelor păgubite și ale asiguraților”

COTAR acuză și o serie de mecanisme abuzive și conflicte de interese din legea propusă a RCA.

În esență, amendamentele propuse creează mecanisme prin care sunt încălcate drepturile persoanelor păgubite și ale asiguraților, standardele de calitate privind lucrările de reparații efectuate în urma accidentelor auto și, implicit, siguranța circulației pe drumurile publice — toate acestea pentru a asigura un profit mai mare al asigurătorilor și un control absolut al acestora în cadrul raportului de asigurare obligatorie RCA.

Probabil cele mai șocante sunt propunerile deputatului minorităților naționale, care are interese financiare directe în piața de asigurări RCA din România, familia sa fiind implicată direct în distribuția de asigurări RCA, afirmă Confederația.

Exemple de propuneri:

• Decăderea din drepturi a persoanei păgubite dacă aceasta nu transmite, în termen de 60 de zile, obiecțiuni scrise cu privire la oferta de despăgubire transmisă de firma de asigurări:

„În acest caz, persoana prejudiciată, în termen de 60 de zile de la primirea ofertei din partea asiguratorului, are obligația de a comunica acestuia eventualele obiecții cu privire la suma ce face obiectul ofertei de despăgubire, în caz contrar considerându-se o acceptare expresă tacită.”

Autor: Iulius Marian Firczak, deputat Minorități.

• Imposibilitatea încheierii unei asigurări RCA pentru o perioadă mai scurtă de 6 luni (dispare polița cu valabilitate de o lună):

„La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 5 – (1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă de 6 luni sau 12 luni, în funcție de opțiunea asiguratului.”

Autor: Iulius Marian Firczak, deputat Minorități.

Probabil cel mai grav aspect al amendamentelor propuse, cele care afectează milioane de români, este faptul că singurele propuneri ce vor fi dezbătute de către comisiile de specialitate din Parlamentul României sunt cele ale asigurătorilor, prin deputatul Iulius Marian Firczak și ale unui număr restâns de deputați.

Din analiza modificării Legii RCA lipsesc propunerile asociațiilor de consumatori, ale industriei transporturilor și ale reparatorilor auto, care răspund inclusiv penal pentru reparațiile efectuate autovehiculelor avariate ale păgubiților RCA.

COTAR: Noua lege RCA duce la ”execuția celor 8 milioane de șoferi români și a industriei auto”

Impactul economic va fi devastator, consideră COTAR. Dacă primul afectat de aceste modificări legislative cu dedicație este șoferul român (8 milioane de asigurați RCA), a doua componentă esențială afectată este industria autohtonă: companiile de transport, unitățile reparatoare, firmele distribuitoare de piese de schimb, echipamente și utilaje de service, firmele distribuitoare de materiale de vopsitorie, firmele de rent-a-car și firmele de leasing, cărora le vor fi restituite sute de mii de autovehicule închiriate în sistem leasing.

”Întrucât este evident faptul că adevărații parteneri ai actualei puteri sunt societățile multinaționale, iar mediul de afaceri românesc și cetățenii reprezintă doar „cantitate neglijabilă” și o simplă vacă de muls, anunțăm public Parlamentul și Guvernul Bolojan că impunerea unor asemenea modificări legislative, în mod netransparent și ignorând toți actorii implicați (cu excepția asigurătorilor), VA DUCE LA DECLANȘAREA IMEDIATĂ DE PROTESTE LA SCARĂ NAȚIONALĂ, care vor include suspendarea activității economice de către cei afectați:

• firmele de transport călători și marfă,

• unitățile reparatoare din România,

• toți distribuitorii de piese, materiale de vopsitorie, echipamente și utilaje de service,

• firmele de rent-a-car și de leasing,

• toți cetățenii sătui de abuzurile comise în mod constant de Statul Român, prin autoritățile care care se simte abuzată de către statul român”.

„Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări, deoarece TOATE aceste modificări sunt în avantajul multinaționalelor din asigurări și prejudiciază grav interesele celor 8 milioane de plătitori de polițe RCA.Actuala clasă politică aflată la guvernare, în loc să se orienteze după legislațiile RCA din țări cu democrații consolidate și cu experiență în domeniul asigurărilor auto (de exemplu, Germania și Austria) – legislații care au în centru nevoile consumatorului de asigurări – pur și simplu ignoră consumatorul român și îl aservește societăților multinaționale din asigurări, care primesc cadou cea mai favorabilă lege a asigurărilor RCA din Europa și controlul deplin asupra pieței din România! Invităm mass-media alături de noi, mâine,i la Parlament, pentru a transmite în direct momentul în care se va consuma execuția celor 8 milioane de șoferi români și a industriei auto, cea care generează 15% din PIB-ul României, o execuție susținută de vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, persoană care demonstrează constant că a ales tabăra asigurătorilor și nu este capabil să exercite o funcție care trebuie să fie imparțială, în serviciul cetățenilor români”, a declarat Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

COTAR reamintește Parlamentului României că rolul acestuia este de reprezentare a poporului român, parlamentarii fiind aleși prin vot de către cetățenii români și nu de către soietăile multinaționale.

COTAR: Multinaționalele din asigurări nu plătesc TVA și își exportă profitul

”De asemenea, reamintim acelorași parlamentari faptul că multinaționalele din asigurări care operează în România au obținut pentru al treilea an consecutiv profituri istorice, în timp ce nivelul de trai al românilor s-a deteriorat în mod continuu.

Mai mult, aceste multinaționale nu plătesc TVA și își exportă profitul prin diverse mecanisme, cum este cel al prețurilor de transfer. Prin urmare, solicităm Parlamentului României să voteze proiectul în forma adoptată de către Senat, pentru a transpune cu celeritate Directiva Europeană și pentru a respecta principiul bicameralismului” - mai spune COTAR.

Eventuale modificări ale legii RCA, altele decât cele la care face trimitere Directiva, trebuie puse în dezbatere publică și discutate în cadrul grupului de lucru al ASF, cu participarea reprezentanților tuturor părților asupra cărora prezenta lege produce efecte.

„Domnilor parlamentari, stimați guvernanți, dacă v-ați hotărât să eliminați din piață cetățenii și firmele românești, pregătiți-vă să creșteți taxele multinaționalelor, pentru că noi, ceilalți, vom fi cu toții forțați să plecăm din România! Mii de firme din România și-au mutat deja sediul la vecinii noștri bulgari în ultimele două luni, sistemul de acolo fiind mult mai prietenos și predictibil decât haosul fiscal din România. Dacă ați primit anul trecut voturile românilor ca să apărați multinaționalele, atunci de la ele să vă luați taxele și impozitele! De la firmele românești nu veți mai primi nici taxe, nici voturi!”, a concluzionat președintele COTAR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













