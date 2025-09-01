Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

Începând din 1 septembrie, tarifele rovinietei pentru autoturisme se vor modifica, majorările fiind cuprinse între 1 și 22 de euro. Totodată, vor crește și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei în cazul acestor vehicule.

autor
Aura Trif

CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi, că începând de luni, 1 septembrie 2025, preţul rovinietei se modifică pentru autoturisme.

Cât costă rovinietele de la 1 septembrie în România

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

- rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

- rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

- rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

- rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

- rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

De asemenea, se schimbă şi cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, de la 250 la 500 lei (valoarea minimă) şi de la 500 la 1.000 lei (valoarea maximă).

”În ceea ce priveşte tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise”, a transmis CNAIR.

CNAIR le reaminteşte conducătorilor auto că atât rovinieta, cât şi peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Feteşti şi Cernavodă) pot fi achitate astfel:

  1. pe portalul CNAIR www.erovinieta.ro şi prin intermediul aplicaţiei eTarife (destinată telefoanelor mobile);
  2. prin SMS, la numerele 7500 (rovinieta) si 7577 (peaj)
  3. la punctele de lucru ale CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/ROVINIETA-CNAIR.pdf
  4. la punctele de lucru ale partenerilor autorizaţi de către CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie
  5. prin intermediul portalului www.ghiseul.ro plata putând fi efectuată exclusiv cu cardul bancar

Scumpiri pentru șoferi

Măsurile ar urma să aducă un beneficiu de 30 de milioane de lei la bugetul de stat. Ele se alătură, în cazul șoferilor, celorlalte vești proaste de până acum: ridicarea plafonului la RCA și creșterea accizelor la combustibili. Mai mult, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va urma și o majorare a impozitelor pe proprietate, inclusiv pe automobile. „Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 - 80 lei, deci undeva 10 - 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”, a adăugat Bolojan.

Crește și taxa de pod de la Fetești. Astfel, taxa pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pentru podurile Fetești-Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii. În același timp, amenzile pentru neplata taxei de pod încep de la 190 de lei.

Tarifele de utilizare și tarifele de trecere de pod achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife își vor menține valabilitatea.

Etichete: taxa, scumpiri, amenzi, soferi, drum, pod, rovinieta,

