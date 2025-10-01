Un șofer ungur voia să intre cu o dubiță în România. Ce au găsit vameșii i-au adus dosar penal și peste 100.000 euro amendă

Un șofer ungur s-a ales cu dosar penal și o amendă ce poate depăși 100.000 de euro, după ce a fost prins că încerca să introducă în România peste 9.500 de țigări electronice ilegale.

Peste 9.500 de ţigarete electronice ilegale au fost găsite de inspectorii vamali într-o autoutilitară verificată în parcarea de la Hajdúnánás, a anunţat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală a Ungariei (NAV), potrivit Hirado.

Potrivit comunicatului, şoferul maghiar, în vârstă de 27 de ani, şi pasagerul acestuia au declarat că transportă cutii goale din Budapesta spre România, însă nu deţineau documente de însoţire a mărfii.

Dosar penal și amendă de până la 102.289 euro

În urma controlului compartimentului de marfă, autorităţile au descoperit 9.575 de ţigarete electronice cu arome diferite (Elfbar, Vap Solo, HIT Me).

A fost deschis dosar penal pentru încălcarea legislaţiei accizelor şi pentru fraudă bugetară, iar făptuitorul riscă o amendă de până la 40 de milioane de forinţi (102.289 euro).

