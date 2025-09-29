Militarnyi: Rusia și Ungaria lansează dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia

Rusia și Ungaria lansează coordonat dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia, potrivit publicației militare ucrainene Militarnyi.

Propaganda de stat rusă și maghiară au acuzat împreună Ucraina că plănuiește o operațiune „sub steag fals” - utilizarea de drone rusești recondiționate pentru a ataca ținte din Polonia și România, cu scopul de a „atrage NATO în război”, scrie publicația militară ucraineană Militarnyi.

Dezinformările au fost publicate la câteva ore distanță de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, și de portalul de știri maghiar PestiSrácok, o publicație pro-guvernamentală aliniată partidului premierului Viktor Orbán.

Sursa acuzației a fost un editorial nesemnat de pe PestiSrácok. Articolul maghiar care vorbește despre atacuri ale Ucrainei în România și Polonia poate fi citit AICI.

PestiSrácok

Citând „zvonuri care circulă pe Telegram”, ungurii acuză Serviciul de Securitate al Ucrainei că pregătește un plan de discreditare a Rusiei.

Conform editorialului, serviciile de informații și forțele armate ucrainene intenționează să atace centre logistice mari din România și Polonia, folosite pentru transportul de arme către Ucraina. Atacurile ar urma să fie efectuate cu drone de fabricație rusească, lansate din vestul Ucrainei.

Articolul mai susține că, ulterior, administrația prezidențială a Ucrainei va organiza o campanie media în țară și în străinătate pentru a acuza Moscova de atac asupra teritoriului NATO.

” Problema este că acesta ar fi un pas perfect logic pentru ucraineni. Trebuie să existe un motiv pentru a implica direct NATO în conflict. Iar cea mai bună modalitate de a face acest lucru este de a desfășura o operațiune sub steag fals.

Dacă se întâmplă un astfel de atac, amintiți-vă de aceste cuvinte. Dacă nu se întâmplă, atunci, prin harul lui Dumnezeu, putem totuși spera că vom avea ceva pentru care să ne ridicăm mâine din pat! ”, se încheie articolul din PestiSrácok. PestiSrácok Materialul nesemnat din publicația maghiară aruncă în derizoriu și problema dronelor rusești văzute în mai multe locuri din Europa. Ungurii ridiculizează incursiunile Rusiei, despre care spun că ar fi fost făcute de OZN-uri, practic, nici nu ar fi existat.

Rusia preia narațiunea

În câteva ore de la publicare, publicațiile rusești au amplificat afirmațiile maghiare pentru a le oferi credibilitate. Zaharova a acuzat imediat Ucraina că încearcă să creeze un casus belli pentru războiul dintre Rusia și NATO.

Publicația Militarnyi constată că Rusia, cu sprijinul Ungariei, pare să creeze o „acoperire informațională” pentru potențiale atacuri asupra centrelor logistice NATO, folosind tactica sa tradițională de a inunda spațiul informațional cu dezinformare, negând oficial orice responsabilitate.

Campania vine în urma unor incidente recente în care drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Moscova a răspuns susținând că acestea au fost „provocări ucrainene”.

Propaganda rusă și conturile anonime de pe rețelele sociale au răspândit afirmații conform cărora Ucraina încearcă să atragă NATO în război și că apărarea aeriană ucraineană fie ”a eșuat”, fie a direcționat în mod deliberat drone spre Polonia.

Cercetătorii au documentat un val de astfel de postări pe Facebook, TikTok, YouTube și X, unele legate de activitatea Rusiei. Acoperirea totală a fost de aproximativ 30 de milioane de vizualizări.

Campania de dezinformare vine pe fondul tensiunilor reaprinse dintre Ucraina și Ungaria, după ce o dronă de recunoaștere maghiară a fost observată în adâncul regiunii Transcarpatia din Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













