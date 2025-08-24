Un șofer urmărit în Ungaria a fost prins în România. Mașina sa era furată și nu avea permis de conducere

Stiri actuale
24-08-2025 | 15:08
sofer masina furata

Un şofer a fost urmărit în Ungaria pentru că se afla la volanul unui autoturism furat, dar nu a putut fi prins, a intrat în România şi a fost oprit după aproape 50 de kilometri de la intrarea în ţară.

autor
Lorena Mihăilă

Poliţiştii au stabilit că şoferul are 26 de ani şi nu deţine permis de conducere.

Duminică, în jurul orei 1.10, poliţiştii de frontieră au solicitat ajutorul unui echipaj de poliţie pentru oprirea unui autoturism care figura ca fiind furat din Ungaria.

„Autoturismul respectiv a fost urmărit pe o autostradă de pe teritoriul Ungariei de către poliţiştii ungari, dar nu a putut fi oprit, iar, la intrarea în România, de asemenea, nu a putut fi oprit. Astfel, un echipaj de poliţie de la Biroul Autostrăzi Deva-Nădlac a preluat urmărirea, şi, la 48 de kilometri de intrarea în România, s-a reuşit oprirea acestuia. În momentul opririi autoturismului, acesta a acroşat uşor alte două autovehicule”, au transmis reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ei au menţionat că şoferul este din municipiul Constanţa, are 26 de ani şi nu deţine permis de conducere.

Citește și
litoral
„Litoralul pentru toți” aduce reduceri de până la 60% în septembrie. Turiștii au tarife speciale în toate stațiunile

El a fost testat pentru consum de alcool şi droguri, iar rezultatele au fost negative. Bărbatul a fost predat Poliţiei ungare pentru continuarea cercetărilor.

Sursa: News.ro

Etichete: Ungaria, masina furata, politia de frontiera,

Dată publicare: 24-08-2025 15:08

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
„Litoralul pentru toți” aduce reduceri de până la 60% în septembrie. Turiștii au tarife speciale în toate stațiunile
Stiri actuale
„Litoralul pentru toți” aduce reduceri de până la 60% în septembrie. Turiștii au tarife speciale în toate stațiunile

Cea de-a 47-a ediţie a programului „Litoralul pentru toţi" se desfăşoară pe parcursul lunii septembrie, perioadă în care turiştii pot beneficia de tarife reduse cu până la 60% faţă de faţă de vârful sezonului estival.

Reacția guvernului britanic la amplele manifestații anti-azil din fața hotelurilor unde sunt cazați migranții
Stiri actuale
Reacția guvernului britanic la amplele manifestații anti-azil din fața hotelurilor unde sunt cazați migranții

Guvernul britanic a anunțat duminică angajamentul de a accelera examinarea procedurilor în apel ale solicitanților de azil.

Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România. Mulți care aveau protecție temporară au devenit călăuze
Stiri actuale
Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România. Mulți care aveau protecție temporară au devenit călăuze

Peste 5.400 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului, au anunţat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12