Un clujean internat la Psihiatrie după ce și-a agresat familia a evadat și s-a întors acasă să continue scandalul. Ce a urmat

28-10-2025 | 13:18
Un bărbat din Cluj a fost arestat pentru ultraj după ce, în două rânduri, polițiștii au fost chemați să intervină la același caz de violență domestică. Ultima dată, individul ar fi atacat inclusiv agenții care încercau să îl liniștească  

Familia bărbatului a cerut ajutor la 112 după o ceartă în timpul căreia acesta ar fi devenit agresiv. Un echipaj de poliţie a ajuns imediat la locuința lor, însă nu au reușit să-l potolească pe individ, așa că a fost transportat cu ambulanța direct la Psihiatrie, unde a fost internat.

La scurt timp, bărbatul a reușit să se furișeze și să fugă din spital, așa că s-a întors din nou acasă unde a continuat scandalul.

Poliția a intervenit iar, însă de această dată agresorul a devenit violent și cu oamenii legii și a lovit cu pumnul un agent. Inițial suspectul a fost reținut, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ultraj.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, violenta domestica, barbat arestat, ultraj,

Dată publicare: 28-10-2025 13:18

