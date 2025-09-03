Parlamentul a înființat o „comisie împotriva violenței domestice”. Măsura vine pe fondul statisticilor alarmante

03-09-2025 | 17:55
În premieră în România, Parlamentul a decis constituirea unei comisii speciale care să creeze un cadru legislativ coerent pentru protejarea victimelor violenței domestice. Decizia vine pe fondul unor statistici alarmante.

Georgiana Pocol,  Teodora Suciu

Peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate numai în primele șase luni ale acestui an. În ultimii patru ani, nerespectarea ordinelor de protecție a crescut cu peste 110%.

Suntem în a 35-a săptămână din an, iar până acum, 33 de cazuri de femicid au fost constatate la nivel național.

Violența îndreptată împotriva femeilor a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai sensibile probleme pentru care nu s-au luat prea multe măsuri în România.

Comisia specială a fost constituită cu sprijinul tuturor grupurilor parlamentare, înregistrând un record de 222 de semnături.

Ea va analiza legislația în vigoare, va aviza inițiativele aflate în dezbatere și va propune măsuri noi pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței de gen.

Alina Gheorghiu, unul dintre inițiatori:Pentru o temă care multă vreme a fost un tabu... vă asigur că n-o să mai ascundem violența sub preș. Parlamentul, prin această Comisie, va fi vocea victimelor, vocea societății civile, vocea femeilor și a copiilor abuzați. Toate eforturile noastre se vor concentra pe îmbunătățirea legislației și pe o prevenție mult mai eficientă, astfel încât zecile de mii de fapte de violență din societatea românească să descrească în perioada următoare."

Colaborare cu societatea civilă

Comisia va colabora cu experți din partea ONG-urilor și a societății civile.

Andreea Braga, Centru Filia:Este un prim semnal pozitiv pentru că dă o prioritate temei violenței împotriva femeilor. Sperăm ca această Comisie să adune experți și organizații cu experiență, dar și să pună presiune pe ministere pentru ca România să adopte mai repede Directiva europeană privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Aceasta ar aduce incriminări clare, de exemplu, pentru căsătoriile forțate sau infracțiunile din mediul online, astfel încât cei responsabili să fie trași la răspundere mai repede."

Comisia „România fără violență" va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii, și va avea 25 de membri.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 03-09-2025 17:44

