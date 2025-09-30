O fată a murit și mama ei a ajuns la spital după ce au fost înjunghiate de fostul iubit al tinerei, în Neamț

30-09-2025 | 16:04
O femeie în vârstă de 37 de ani şi fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuţit, marţi, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din judeţul Neamţ. Din cauza rănilor, tânăra a murit, iar mama ei a fost dusă la spital.

Lorena Mihăilă

Atacatorul a fugit după comiterea faptei. El este fostul iubit al tinerei.

Poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 12.30, de către o femeie care a anunţat că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din Spiridoneşti, ea şi fiica sa, de 20 de ani, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr de 23 de ani, care apoi a fugit, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.

„La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală. La faţa locului s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Atacatorul, din localitatea Bătrâneşti, a fost prins în judeţul Bacău şi în prezent se află în custodia poliţiştilor.
 

Sursa: News.ro

