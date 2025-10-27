Bărbatul din Botoșani care și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu

27-10-2025 | 17:22
Nou caz de violență în familie. Un individ de 46 de ani din județul Botoșani este acuzat că și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita pe care o bănuia de infidelitate. Acum are ordin de protecție provizoriu.

Atenție, informații cu un puternic impact emoțional.

Corespondent Știrile ProTV: „Faptele s-au petrecut la sfârșitul săptămânii trecute, când bărbatul, care era la muncă în Belgia, și partenera lui, de 48 de ani, ar fi avut o discuție aprinsă la telefon.

Peste o zi, femeia s-a trezit cu agresorul în apartamentul în care locuia, în Botoșani.

Furios pentru că o bănuia de adulter, individul a încuiat-o în locuință și a bătut-o crunt. Înainte să plece, i-a furat telefonul mobil și bijuteriile din casă.

Femeia a cerut ajutor apoi la 112 și a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Între timp, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, apoi au decis să emită un ordin de protecție provizoriu și i-au montat individului brățara electronică, cel puțin cinci zile. Este cercetat în stare de libertate pentru violență în familie, lipsire de libertate și furt.”

Pompierii prahoveni au stins un incendiu violent, dar la final au făcut o descoperire șocantă. Reacția proprietarilor

