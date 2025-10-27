Bărbatul din Botoșani care și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu
Nou caz de violență în familie. Un individ de 46 de ani din județul Botoșani este acuzat că și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita pe care o bănuia de infidelitate. Acum are ordin de protecție provizoriu.
Atenție, informații cu un puternic impact emoțional.
Corespondent Știrile ProTV: „Faptele s-au petrecut la sfârșitul săptămânii trecute, când bărbatul, care era la muncă în Belgia, și partenera lui, de 48 de ani, ar fi avut o discuție aprinsă la telefon.
Peste o zi, femeia s-a trezit cu agresorul în apartamentul în care locuia, în Botoșani.
Furios pentru că o bănuia de adulter, individul a încuiat-o în locuință și a bătut-o crunt. Înainte să plece, i-a furat telefonul mobil și bijuteriile din casă.
Femeia a cerut ajutor apoi la 112 și a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale.
Între timp, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, apoi au decis să emită un ordin de protecție provizoriu și i-au montat individului brățara electronică, cel puțin cinci zile. Este cercetat în stare de libertate pentru violență în familie, lipsire de libertate și furt.”
Sursa: Pro TV
