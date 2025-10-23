Scandal violent în Bistrița. O femeie, fostul iubit și mama acestuia s-au bătut într-o parcare

Scandal violent, între o femeie din Bistrița, fostul ei iubit și mama acestuia. Cei trei s-au bătut într-o parcare, iar autoritățile au emis două ordine de protecție.

Între cei doi foști parteneri existau certuri mai vechi și, după o relație tensionată, a urmat despărțirea, iar femeia a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva bărbatului, valabil 12 luni.

Chiar și așa, între cei doi ar fi izbucnit noi neînțelegeri, așa că femeia a decis să se răzbune. Pentru că bărbatul avea montată o brățară electronică de supraveghere, care o atenționa pe femeie de fiecare dată când el se apropia, ea și-ar fi lăsat intenționat acasă telefonul pe care primea alerta.

Apoi l-a găsit pe fostul ei partener și pe mama acestuia într-o parcare. Acolo ar fi izbucnit întregul scandal, spun anchetatorii. Într-un moment de furie, femeia i-ar fi luat pe cei doi la bătaie.

Într-un final, ajunși la fața locului, polițiștii au decis să emită un ordin de protecție și împotriva femeii, iar în continuare se fac cercetări pentru lovire și alte violențe și încălcarea ordinului de protecție.

