Un agent de la trupele speciale din Iași, acuzat de violență asupra iubitei. Femeia a cerut ordin de protecție

Stiri actuale
22-10-2025 | 08:45
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție din Iași, după ce un agent de la trupele speciale a fost acuzat de fapte grave, chiar de către iubita lui.

autor
Elena Bejinaru

Bărbatul de 36 de ani ar fi bătut-o crunt, din cauza geloziei. Femeia a cerut acum ordin de protecție, iar polițistul nu mai are voie să se apropie de ea.

Victima și iubitul ei, luptător de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale în cadrul poliției, aveau o relație de un an și 4 luni și urmau să se căsătorească pe 15 noiembrie. Însă, la sfârșitul săptămânii trecute, între cei doi a avut loc un conflict și nu mult a durat până s-a ajuns la violență fizică.

Victima:Mi-a dat cu pumnul aici, am căzut, mi-am pierdut cunoștința, când m-am trezit atunci am început să-l implor «te rog frumos, lasă-mă să plec» și cum mă târâm înspre ușă spre ieșire, a început să mă tragă de haine înapoi spre casă că nu voia să plec și a început să mă lovească. Telefonul a fost tot timpul la el, nu a vrut să mi-l dea."

Victima susține că agentul era în stare de ebrietate și era nervos pe ea. Bărbatul era măcinat de gelozie.

Citește și
politia in buftea
Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie

Codrin Stupariu, avocatul femeii:Era foarte speriată de el și în tot acest timp cât ei au fost împreună, acesta o controla non-stop. O hărțuia.”

Agentul neagă acuzațiile

După agresiune, chiar agentul de poliție a sunat la 112. Acesta are altă variantă. El susține că acuzațiile femeii nu sunt adevărate.

Agentul de poliție acuzat: Eu am cerut ajutor pentru că nu mai puteam să o potolesc. Am semne pe față, sunt zgâriat, sunt lovit. Aberează, nimic din ceea ce spune nu este adevărat. Mi-a promis că-mi face rău, că mă va da afară din poliție.”

Codrin Stupariu, avocatul femeii:Noi am depus plângere penală pentru patru infracțiuni: hărțuire, lipsire de libertate, violență în familie și amenințare."

Polițiștii i-au audiat pe cei doi parteneri și au luat primele măsuri.

Adina-Ioana Ciobanu, agent principal de poliție: „În urma completării formularului de evaluare a riscului a reieșit risc iminent, aceasta dorind emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar la nivelul Inspectoratului de poliție se efectuează verificări, un control intern urmând a fi dispuse măsuri legale."

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și lipsire de libertate.

Sursa: Pro TV

Etichete: ordin de protecție, agresiune, agent,

Dată publicare: 22-10-2025 08:35

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
O elevă din Gorj a fost reținută după ce a amenințat cu cuțitul un coleg. Incidentul s-a petrecut pe holul liceului
Stiri actuale
O elevă din Gorj a fost reținută după ce a amenințat cu cuțitul un coleg. Incidentul s-a petrecut pe holul liceului

O elevă de 18 ani a fost reţinută de poliţiştii din Gorj, după ce a ameninţat cu un cuţit un coleg în vârstă de 15 ani. Fapta a avut loc pe holul liceului unde cei doi învaţă. Băiatul de 15 ani a refuzat să fie emis un ordin de protecţie provizoriu.

Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie
Stiri actuale
Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie

O femeie în vârstă de 35 de ani, care a fost sechestrată şi bătută de către concubinul său, a fost salvată, marţi, de poliţiştii din Odobeşti, aceştia intervenind după ce au fost sesizaţi de o colegă a victimei.

Un elev de 15 ani din Constanţa a pălmuit o profesoară în timpul orei. Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecţie
Stiri actuale
Un elev de 15 ani din Constanţa a pălmuit o profesoară în timpul orei. Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecţie

O profesoară din Constanța ar fi fost pălmuită de un elev de clasa a IX-a în timpul orei. Paznicul școlii a fost cel care a sunat la 112, alertat de zgomotele care veneau din sala de clasă.

Recomandări
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28