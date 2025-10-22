Un agent de la trupele speciale din Iași, acuzat de violență asupra iubitei. Femeia a cerut ordin de protecție

Este anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție din Iași, după ce un agent de la trupele speciale a fost acuzat de fapte grave, chiar de către iubita lui.

Bărbatul de 36 de ani ar fi bătut-o crunt, din cauza geloziei. Femeia a cerut acum ordin de protecție, iar polițistul nu mai are voie să se apropie de ea.

Victima și iubitul ei, luptător de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale în cadrul poliției, aveau o relație de un an și 4 luni și urmau să se căsătorească pe 15 noiembrie. Însă, la sfârșitul săptămânii trecute, între cei doi a avut loc un conflict și nu mult a durat până s-a ajuns la violență fizică.

Victima: „Mi-a dat cu pumnul aici, am căzut, mi-am pierdut cunoștința, când m-am trezit atunci am început să-l implor «te rog frumos, lasă-mă să plec» și cum mă târâm înspre ușă spre ieșire, a început să mă tragă de haine înapoi spre casă că nu voia să plec și a început să mă lovească. Telefonul a fost tot timpul la el, nu a vrut să mi-l dea."

Victima susține că agentul era în stare de ebrietate și era nervos pe ea. Bărbatul era măcinat de gelozie.

Codrin Stupariu, avocatul femeii: „Era foarte speriată de el și în tot acest timp cât ei au fost împreună, acesta o controla non-stop. O hărțuia.”

Agentul neagă acuzațiile

După agresiune, chiar agentul de poliție a sunat la 112. Acesta are altă variantă. El susține că acuzațiile femeii nu sunt adevărate.

Agentul de poliție acuzat: „Eu am cerut ajutor pentru că nu mai puteam să o potolesc. Am semne pe față, sunt zgâriat, sunt lovit. Aberează, nimic din ceea ce spune nu este adevărat. Mi-a promis că-mi face rău, că mă va da afară din poliție.”

Codrin Stupariu, avocatul femeii: „Noi am depus plângere penală pentru patru infracțiuni: hărțuire, lipsire de libertate, violență în familie și amenințare."

Polițiștii i-au audiat pe cei doi parteneri și au luat primele măsuri.

Adina-Ioana Ciobanu, agent principal de poliție: „În urma completării formularului de evaluare a riscului a reieșit risc iminent, aceasta dorind emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar la nivelul Inspectoratului de poliție se efectuează verificări, un control intern urmând a fi dispuse măsuri legale."

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și lipsire de libertate.

