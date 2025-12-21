Uber, obligată să plătească drepturi de autor pentru muzica pusă în mașinile din România

21-12-2025 | 17:03
muzica in masina
Shutterstock

Curtea de Apel București a obligat Uber să plătească drepturi de autor pentru muzica din mașini. Potrivit sentinței, compania are de achitat peste 7,3 milioane de lei. Decizia instanței nu este definitivă.

Cristian Anton

Curtea de Apel București a obligat Uber să plătească drepturi de autor de peste 7,3 milioane de lei pentru muzica din mașini, scrie Profit. Decizia nu este definitivă.

Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a dat în judecată Uber pentru drepturi de autor, solicitând instanței obligarea pârâtelor Uber BV – Filiala București SRL și Uber BV ”la plata sumei de 150 lei plus TVA pentru fiecare lună și pentru fiecare mijloc auto cu care, în intervalul septembrie 2015 – noiembrie 2018, s-au desfășurat în România activități de transport persoane prin intermediul serviciilor pârâtei, suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor patrimoniale de autor ca urmare a comunicării publice a operelor muzicale în aceste mijloace de transport persoane, comunicare publică realizată fără că pârâtă să fi încheiat în prealabil autorizație licența neexclusivă cu UCMR-ADA”.

Uber operează în 36 de orașe din România

Potrivit reclamantei, valoarea totală a prejudiciului este de 7.371.000 lei, plus TVA. Pe 17 decembrie 2025, Curtea de Apel București a dat dreptate reclamantei. Sentința poate fi atacată însă cu recurs.

În România, compania Uber operează începând cu anul 2015, fiind prezentă astăzi în 36 de orașe: București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Călărași, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani, Bistrița, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Reșița, Slobozia, Slatina, Zalău, Hunedoara și Deva.

Uber este disponibil în mai mult de 70 de țări din toată lumea, în peste 10.000 de orașe. 

Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

