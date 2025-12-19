Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

Stiri Sociale
19-12-2025 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

Șofer, contabil și angajat în call center au fost printre cele mai utilizate cuvinte-cheie pe două dintre cele mai mari platforme online de recrutare, în acest an.

autor
Doina Plăcintă,  Gina Obrejan

De pildă, „șofer” a fost căutat de peste un milion de ori. Cei din domeniu spun că cererea pentru un loc de muncă a fost mai mare decât oferta.

O firmă de transport din județul Alba a primit 14 CV-uri pentru două posturi libere de șofer.

Dragoș Stanciu, administrator firmă de transport: „Este o meserie care este la mare căutare, mai ales în ultima perioadă. Este o piață în expansiune continuă, așa că tot timpul există loc de dezvoltare și noi angajări.”

Florin Tomuța, administrator firmă de transport: Este un domeniu în care inteligența artificială poate doar să ajute parțial, dar nu va putea să preia în întregime aceste sarcini pe care un conducător auto le îndeplinește. Veniturile pleacă undeva la 6.000 de lei în regim național, iar în regim internațional sunt undeva între 2.000, 2.500, 3.000 de euro.”

Citește și
strategie educatie
Doar 7% dintre elevii din școlile de meserii fac practică reală la firme. România se află la coada UE

Șofer: „Prin toată Europa am activat. Fără transport totul este mort, adică orice mâncăm, cu orice ne îmbrăcăm ține de transport.”

Ovidiu a vrut un al doilea loc de muncă mai flexibil, așa că acum este și șofer.

Șofer ridesharing: „În ultima vreme foarte multă lume întreabă și sunt tentați pentru că este un program lejer.”

Un alt cuvânt foarte căutat pe cele două platforme de recrutare online a fost „contabil”, cu 52% mai mult comparativ cu anul trecut.

Corina Sârb, expert contabil: „Nu poate fi înlocuită de inteligența artificială, doar unele procese tehnologice prin care putem înlocui anumite proceduri.”

Ana Călugăru, reprezentant platformă de recrutare: „Sunt cu ochii pe piață, sunt atenți la ce joburi noi apar, astfel încât în momentul în care apare o nemulțumire la actualul loc de muncă să poată ști exact unde să aplice.”

Specialiștii în recrutare spun că piața muncii este în continuă schimbare. De pildă, sunt puține posturi libere de operatori call center comparativ cu cererea. Pe una dintre platformele de recrutare, cuvintele-cheie au apărut în peste 500 de mii de căutări, dar sunt disponibile doar aproximativ 37 de mii de posturi.

Magnoliu Stan, specialist în resurse umane: „Operator call center este un rol care este influențat și afectat de automatizare și inteligență artificială. Este foarte posibil să își caute loc de muncă în acest domeniu după ce au rămas fără un loc de muncă datorită impactului tehnologiei.”

Multe căutări pe platformele de recrutare au fost și pentru asistent medical, inginer ori reprezentant vânzări.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Sursa: Pro TV

Etichete: joburi, angajari,

Dată publicare: 19-12-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Neti Sandu, FOTO inedit. Cum a ajuns să prezinte Horoscopul: ”Când am venit la PRO TV ni s-a spus să uităm ce meserii avem”
Protv 30 de ani
Neti Sandu, FOTO inedit. Cum a ajuns să prezinte Horoscopul: ”Când am venit la PRO TV ni s-a spus să uităm ce meserii avem”

„Parcă eram în altă lume, în altă viață. Eram într-o poveste, visam și nu voiam să mă mai trezesc”, își amintește Neti Sandu, prezentatoarea Horoscopului de la Știrile PRO TV, primele zile din istoria postului.

Doar 7% dintre elevii din școlile de meserii fac practică reală la firme. România se află la coada UE
Stiri Educatie
Doar 7% dintre elevii din școlile de meserii fac practică reală la firme. România se află la coada UE

România vrea dezvoltare economică, dar tolerează un sistem de educație cu performanțe slabe, care trimite absolvenți nepregătiți pe piața muncii.

Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială
Stiri Stiinta
Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială

Inteligența artificială începe să rescrie piața muncii mai repede decât se așteptau specialiștii.

Recomandări
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare
Stiri actuale
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.

Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina
Stiri externe
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

Ce a făcut românca moartă în Tenerife chiar înainte să plece în vacanță. Ana și Victor au fost onorați post-mortem
Stiri actuale
Ce a făcut românca moartă în Tenerife chiar înainte să plece în vacanță. Ana și Victor au fost onorați post-mortem

Cei doi români care și-au pierdut viața la începutul lunii, în Tenerife, au fost onorați post-mortem de Departamentul pentru Situații de Urgență.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Decembrie 2025

56:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28