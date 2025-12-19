Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

Șofer, contabil și angajat în call center au fost printre cele mai utilizate cuvinte-cheie pe două dintre cele mai mari platforme online de recrutare, în acest an.

De pildă, „șofer” a fost căutat de peste un milion de ori. Cei din domeniu spun că cererea pentru un loc de muncă a fost mai mare decât oferta.

O firmă de transport din județul Alba a primit 14 CV-uri pentru două posturi libere de șofer.

Dragoș Stanciu, administrator firmă de transport: „Este o meserie care este la mare căutare, mai ales în ultima perioadă. Este o piață în expansiune continuă, așa că tot timpul există loc de dezvoltare și noi angajări.”

Florin Tomuța, administrator firmă de transport: „Este un domeniu în care inteligența artificială poate doar să ajute parțial, dar nu va putea să preia în întregime aceste sarcini pe care un conducător auto le îndeplinește. Veniturile pleacă undeva la 6.000 de lei în regim național, iar în regim internațional sunt undeva între 2.000, 2.500, 3.000 de euro.”

Șofer: „Prin toată Europa am activat. Fără transport totul este mort, adică orice mâncăm, cu orice ne îmbrăcăm ține de transport.”

Ovidiu a vrut un al doilea loc de muncă mai flexibil, așa că acum este și șofer.

Șofer ridesharing: „În ultima vreme foarte multă lume întreabă și sunt tentați pentru că este un program lejer.”

Un alt cuvânt foarte căutat pe cele două platforme de recrutare online a fost „contabil”, cu 52% mai mult comparativ cu anul trecut.

Corina Sârb, expert contabil: „Nu poate fi înlocuită de inteligența artificială, doar unele procese tehnologice prin care putem înlocui anumite proceduri.”

Ana Călugăru, reprezentant platformă de recrutare: „Sunt cu ochii pe piață, sunt atenți la ce joburi noi apar, astfel încât în momentul în care apare o nemulțumire la actualul loc de muncă să poată ști exact unde să aplice.”

Specialiștii în recrutare spun că piața muncii este în continuă schimbare. De pildă, sunt puține posturi libere de operatori call center comparativ cu cererea. Pe una dintre platformele de recrutare, cuvintele-cheie au apărut în peste 500 de mii de căutări, dar sunt disponibile doar aproximativ 37 de mii de posturi.

Magnoliu Stan, specialist în resurse umane: „Operator call center este un rol care este influențat și afectat de automatizare și inteligență artificială. Este foarte posibil să își caute loc de muncă în acest domeniu după ce au rămas fără un loc de muncă datorită impactului tehnologiei.”

Multe căutări pe platformele de recrutare au fost și pentru asistent medical, inginer ori reprezentant vânzări.

