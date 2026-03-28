USR Bucureşti propune introducerea unui program pilot de transport public gratuit în fiecare vineri, "Green Friday", ca măsură pentru creşterea atractivităţii transportului public şi reducerea utilizării autoturismelor personale, în contextul preţului ridicat al carburantului, care îi determină pe tot mai mulţi bucureşteni să caute alternative mai accesibile.

Potrivit unui comunicat de presă al USR, în ultimele luni, consilierii generali USR Bucureşti au purtat discuţii cu specialişti din domeniul transportului public, operatori şi utilizatori, analizând datele existente şi principalele disfuncţionalităţi ale sistemului, iar în urma consultărilor au fost formulate şase direcţii strategice pentru îmbunătăţirea transportului public din Capitală:

* "Green Friday" - transport public gratuit vinerea - program-pilot de gratuitate a transportului public în fiecare vineri, pentru reducerea utilizării autoturismelor personale şi creşterea atractivităţii transportului public;

* infrastructură prioritară pentru transportul public - USR Bucureşti propune extinderea benzilor dedicate, reabilitarea liniilor de tramvai, dezvoltarea reţelei în cartierele noi şi reorganizarea traseelor existente. Fără investiţii în infrastructură, viteza comercială scăzută (sub 15 km/h pe multe linii) nu poate fi îmbunătăţită, indiferent de investiţiile în vehicule, arată sursa citată.

* reorganizarea TPBI şi STB - USR Bucureşti propune ca TPBI să devină autoritatea unică de planificare, reglementare şi ticketing, iar STB să funcţioneze exclusiv ca operator - sunt vizate eliminarea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea managementului sistemului;

* eliminarea autobuzelor diesel până în 2035 - USR Bucureşti propune un calendar clar pentru tranziţia către un transport public nepoluant, cu obiectivul eliminării complete a autobuzelor diesel din flota STB până în anul 2035;

* digitalizare şi utilizarea datelor reale - se solicită implementarea unui sistem modern de monitorizare a transportului public, bazat pe date în timp real privind fluxul de călători, costuri şi respectarea programului, precum şi deschiderea datelor către public;

* modernizarea liniei turistice "Bucureşti City Tour" - relansarea şi digitalizarea liniei turistice, cu integrarea biletelor digitale şi corelarea acestora cu acces extins la transportul de suprafaţă şi obiective culturale din administrarea municipalităţii.

”Un gest punctual poate deveni un obicei”

"Sper ca, după implementarea proiectului pilot, tot mai mulţi bucureşteni să aleagă transportul în comun nu doar vinerea, ci în fiecare zi. Pentru că, uneori, un gest punctual poate deveni un obicei. (...) "Green Friday", împreună cu celelalte măsuri, investiţii în infrastructură, predictibilitate, eficienţă şi o flotă ecologică, curată şi silenţioasă, pot transforma transportul public în prima opţiune'', a declarat Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, citat în comunicat.