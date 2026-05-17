Șeful statului le-a solicitat să vină cu o formulă de majoritate capabilă să asigure susținerea viitorului Executiv în Parlament.

Întâlnirile de la Cotroceni sunt considerate decisive, liderii politici urmând să prezinte variantele pe care le au pentru conturarea unei majorități și pentru instalarea noului Guvern.

Alianţa pentru Unirea Românilor, Partidul SOS România şi POT vor ajunge şi ele la întâlnirile oficiale, conform Constituţiei, deşi preşedintele Nicuşor Dan nu le-a convocat la niciuna dintre întâlnirile informale de până acum.

Administraţia Prezidenţială a stabilit următorul calendar pentru discuţiile de la Cotroceni:

09:00 - Partidul Social Democrat (PSD)

10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)

11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL)

12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR)

13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale

15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)

16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Strategiile partidelor

PSD: "Game Over" pentru Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost extrem de tranşant în privinţa actualului premier interimar: "Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat: 'game over', oricât ar încerca unii să-l ţină în geam". Grindeanu a declarat că, mandatul său din partea Partidului Social Democrat este "nu facem majoritate cu AUR, nu există varianta unei susţineri din partea PSD-ului cu Ilie Bolojan prim-ministru, nu vom susţine un guvern minoritar".

PSD nu exclude un premier tehnocrat, dar cu o condiţie de asimilare politică: "Nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat, e mai asumată, având miniştri politici".

PNL: Opoziţia ca alternativă la PSD

Ilie Bolojan a exclus categoric o nouă colaborare cu social-democraţii: "PSD la guvernare înseamnă PNL în opoziţie". Acesta şi-a justificat poziţia prin experienţa ultimelor 10 luni, acuzând PSD de "fuga de răspundere, blocaje şi minciuni". PNL va merge la Cotroceni "aliniat" cu USR: "Vom fi aliniaţi în consultările cu domnul preşedinte... să susţinem proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României".

USR: Front comun împotriva PSD

Dominic Fritz a confirmat alianţa tactică cu liberalii: "orice formă de guvernare în care PSD se regăseşte nu va fi o guvernare pe care o vom putea susţine". Fritz a subliniat că USR nu fuge de responsabilitate, dar doreşte o guvernare bazată pe reformele demonstrate de miniştrii săi.

AUR şi partidele suveraniste

Deşi invitate oficial la consultări, preşedintele Nicuşor Dan a precizat clar că "AUR nu este luat în calcul pentru o eventuală participare la viitoarea guvernare". PSD a reconfirmat, de asemenea, că nu va face o majoritate cu partidul condus de George Simion. AUR şi-a anunţat însă public varianta de premier - Călin Georgescu, scrie News.ro.