INTERCEPTĂRI. Cum și-ar fi negociat șpaga procurorul Gigi Ștefan. Nu s-ar fi mulțumit doar cu bani: „Un ied putem să tăiem?”
INTERCEPTĂRI. Cum și-ar fi negociat șpaga procurorul Gigi Ștefan. Nu s-ar fi mulțumit doar cu bani: „Un ied putem să tăiem?”

De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Alexandra capitanescu profimedia 1
Profimedia

Duminică, mai mult reacții negative au apărit în spațiul public, după ce membrii juriului Republicii Moldova au decis să acorde doar 3 puncte reprezentanei României la Eurovision 2026. România a acordat 10 puncte țării vecine.

autor
Aura Trif

România a obținut sâmbătă seara, la Viena, pentru a treia oară locul 3 în finala concursului Eurovision, prin reprezentația Alexandrei Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, care a obținut un total de 296 puncte. Podiumul a fost completat de Bulgaria, pe primul loc, cu 516 puncte, și de Israel, pe locul doi, cu 343 de puncte.

Victoria Cușnir, una dintre membrele juriului, a explicat diferențele dintre votul juriului și cel al publicului la Eurovision prin faptul că jurații au evaluat prestațiile de la repetiția generală, nu show-ul televizat. Ea a spus că au existat diferențe mari între interpretările din cele două seri, inclusiv în cazul României, căreia afirmă că i-a acordat o notă bună.

Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a scris Victoria Cușnir pe pagina sa de Facebook.

Directorul TRM, Vlad Țurcanu, a recunoscut că rezultatul juriului l-a surprins. „Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins", a scris acesta pe Facebook, într-o postare care a circulat rapid online.

Membrii juriului moldovean au fost: Andrei Zapșa, director general adjunct al Teleradio-Moldova, Pavel Orlov, fost concurent în selecția națională, cântăreața Cătălina Solomac, Corina Caireac, activă în medii culturale și media, Ilona Stepan, dirijoare de cor și cadru universitar, și Victoria Cușnir, jurnalistă radio specializată în cultură.

România a obținut cele mai multe puncte din partea Luxemburgului, care a acordat maximum de 12 puncte din partea juriului, în timp ce publicul din Moldova și Italia a oferit câte 15 puncte. Un sprijin important a venit și din partea publicului din Țările de Jos, care a acordat 22 de puncte, cel mai mare punctaj primit de România la televot. La polul opus, cele mai puține puncte au venit din partea Germaniei, Suediei, Portugaliei și Australiei, care au oferit câte un singur punct, iar mai multe țări nu au acordat deloc puncte României. În total, România a strâns 296 de puncte și a încheiat competiția pe locul 3.

Juriul din Moldova a oferit 12 puncte Poloniei, 10 puncte Israelului, 8 puncte Greciei, 7 puncte Bulgariei, 6 puncte Norvegiei, 5 puncte Cehiei, 4 puncte Australiei, 2 puncte Franței și 1 punct Italiei.

La rândul său, juriul din România i-a acordat Republicii Moldova 10 puncte. 

Tara care va interzice în orașele sale de la mare vânzarea de alcool pe timpul nopții. Decizia, luată din cauza turiștilor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Republica Moldova, eurovision, romania, concurs, viena,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
FOTO Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Citește și...
Știri Actuale
Scandalul voturilor date de R. Moldova României la Eurovision: cum a devenit juriul din Chișinău să fie acuzat de corupție

România a urcat pe podiumul Eurovision 2026 cu 296 de puncte și piesa „Choke Me", cel mai bun rezultat din istoria participărilor sale la concurs.

Știri Actuale
Israelul, din nou în centrul unui scandal politic la Eurovision. „Bangaranga a salvat Europa”, după ce a câștigat trofeul

Bulgaria a câștigat sâmbătă seara Eurovision Song Contest 2026 cu 516 de puncte, într-o finală desfășurată la Viena care va fi reținută mai puțin pentru muzică și mai mult pentru tensiunile politice care au umbrit-o de la bun început. 
Știri Actuale
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după finala Eurovision 2026. Artista a postat imagini din culise | FOTO

Alexandra Căpitănescu a reacționat pe Instagram la scurt timp după ce a obținut locul 3 la Eurovision 2026, unde primele locuri au fost ocupate de Bulgaria și Israel.

Recomandări
Stiri Politice
Programul oficial al consultărilor de luni de la Cotroceni. Strategiile partidelor înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan

Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați luni la Palatul Cotroceni, unde vor avea consultări cu președintele Nicușor Dan privind formarea noului Guvern.

Stiri externe
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați

Volodimir Zelenski și Maia Sandu avertizează că planul Rusiei de a simplifica acordarea cetățeniei pentru locuitorii din Transnistria poate ascunde atât o tentativă de recrutare militară, cât și o nouă încercare a Moscovei de a-și consolida influența.

Știri Actuale
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

România a obținut sâmbătă seara, la Viena, pentru a treia oară locul 3 în finala concursului Eurovision, prin reprezentația Alexandrei Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, care a obținut un total de 296 puncte. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Mai 2026

02:02:54

Alt Text!
Superspeed
S10E15

22:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 7

42:39

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Mai 2026

01:43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Fața la joc! e în direct ACUM la Pro TV și pe VOYO | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan

Sport

Cotele la pariuri pentru Universitatea Craiova - ”U” Cluj. Analiza lui Dan Chilom