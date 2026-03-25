Responsabilii propun, în schimb, șosele ocolitoare pe Valea Prahovei. Una la Comarnic care va fi gata în acest an și alta la Azuga și Bușteni care abia a fost aprobată.

Maşinile au circulat în coloana pe valea Prahovei chiar şi într-o zi lucrătoare.

Proiectul autostrăzii Ploiești-Brașov va prinde contur abia după realizarea unui studiu geotehnic în zonă. Firma care trebuie să execute această lucrare a propus să realizeze 3,3 kilometri de foraje pentru investigarea terenului, însă Compania Națională de Investiții Rutiere susține că necesarul estimat este de 4 ori mai mare.

Divergențele au dus la întârzieri, pentru care executantul a fost penalizat cu circa 4 milioane de lei.

Firma a refuzat să comenteze situația, pe motiv că trebuie să respecte clauzele de confidențialitate impuse prin contract.

Singura speranță de a circula mai repede pe Valea Prahovei sunt centurile ocolitoare paralele cu DN1.

Cea de la Comarnic, lungă de 6 km, trebuie să fie gata în iunie. Însă acest pod peste râul Prahova încă mai așteaptă montarea unor grinzi, iar malurile trebuie consolidate.

Florin Goruneanu, supervizorul lucrărilor: "Exproprierile au mers un pic mai dificil acum s-au rezolvat, maxim în luna august estimăm că se închide lucrarea, progresul este de aproximativ 80 la sută la această oră".

Un alt drum, care ocolește stațiunile Bușteni și Azuga, este abia la început. Va avea o lungime de aproape 10 kilometri și va costa 843 de milioane de lei.

George Cristea, reprezentantul constructorului: "Cuprinde 19 structuri, dintre care 16 de poduri, viaduct, două subtraversări, 22 de podețe."

Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova: "Din calcul cred că a ieșit undeva la 17,4 milioane pe kilometru. Avem și tunel în toată această infrastructură."

Execuția drumului va dura însă 2 ani și jumătate.