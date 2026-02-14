Potrivit unui comunicat al USR, citat de Agerpres, proiectul prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD) - un set de reguli comune pentru toate serviciile digitale ale statului, de la formulare şi mesaje de eroare, până la încărcarea documentelor, confirmări, notificări şi urmărirea statusului unei cereri.

"Astăzi, statul online funcţionează ca un arhipelag de site-uri şi aplicaţii diferite: interfeţe, paşi şi mesaje schimbate de la o instituţie la alta. Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe de fiecare dată cum funcţionează statul. Când ai învăţat o dată, ar trebui să poţi să foloseşti tot. România are nevoie de un stat digital pe care oamenii să îl poată folosi fără frustrare şi fără 'traduceri' între instituţii. SUDD este un pas concret către un stat mai simplu, mai previzibil şi mai respectuos cu timpul cetăţenilor", afirmă Ciprian Rus, conform sursei citate.

Potrivit iniţiatorului, noile reguli ar aduce coerenţă, simplitate şi predictibilitate în utilizarea serviciilor publice digitale, inclusiv prin cerinţe clare de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi.

"Proiectul nu impune utilizarea unei anumite tehnologii sau a unui anumit furnizor, ci stabileşte un standard deschis, care poate fi aplicat indiferent de soluţiile tehnice folosite de instituţii", se arată în comunicat.

Iniţiativa urmăreşte, totodată, reducerea costurilor prin reutilizarea componentelor digitale şi accelerarea dezvoltării serviciilor online, în linie cu practicile adoptate deja de alte state care au implementat sisteme similare de design guvernamental, precizează sursa citată.