"Astăzi am vorbit cu ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre situaţia legată de Transnistria. Chiar recent, Rusia a făcut un nou pas în privinţa Transnistriei - ruşii au simplificat accesul la cetăţenie pentru persoanele originare din această regiune a Moldovei. Este o mişcare foarte grăitoare. Aceasta înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldaţi în acest mod - deoarece cetăţenia implică şi obligaţii militare - ci şi că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. Cei de la Moscova spun adesea diverşilor interlocutori că, chipurile, doar Donbasul îi interesează. În realitate, miza este mult mai mare decât Donbasul", a declarat Zelenski.

El consideră că Ucraina trebuie să reacţioneze la această măsură.

"Cu atât mai mult cu cât prezenţa contingentului militar rus şi a serviciilor speciale în Transnistria reprezintă şi pentru noi o provocare. Suntem interesaţi ca Moldova să fie stabilă şi puternică", a argumentat preşedintele ucrainean.

El a precizat că a instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să se coordoneze corespunzător cu Moldova pentru o evaluare comună şi acţiuni comune.

"De asemenea, aştept propuneri din partea serviciilor speciale şi a serviciilor noastre de informaţii privind formatul răspunsului nostru. Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile rafinării şi facilităţi de transbordare a petrolului, nu la cetăţenii altor ţări sau la pământurile altor popoare", a conchis Volodimir Zelenski.

De partea cealaltă, preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a reacţionat la decizia Kremlinului de a facilita obţinerea cetăţeniei ruse de către locuitorii Transnistriei, sugerând că este una dintre tacticile Rusiei de a ameninţa Moldova în legătură cu eforturile sale de reintegrare a Transnistriei.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu i-a îndemnat pe locuitorii din regiunea transnistreană să fie prudenţi şi să înţeleagă că cetăţenia rusă implică şi obligaţii, nu doar beneficii, subliniind că paşaportul rusesc este paşaportul unei ţări agresoare. El a anunţat că este posibilă convocarea ambasadorului rus la Chişinău. Atât el, cât şi Maia Sandu consideră că de fapt decizia Rusiei are ca scop stimularea recrutării pentru războiul din Ucraina.

Sandu a ripostat sâmbătă, spunând că "probabil au nevoie de mai mulţi oameni pe care să îi trimită la război în Ucraina".

Ea a sugerat că aceasta este una dintre tacticile Rusiei de a ameninţa Moldova în legătură cu eforturile sale de reintegrare a Transnistriei, o regiune susţinută de Moscova în estul Moldovei, unde trupe ruse sunt staţionate încă de la prăbuşirea Uniunii Sovietice, relatează Politico.

"De când a început războiul din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune şi-au luat cetăţenia moldovenească, pentru că s-au simţit mai în siguranţă având cetăţenia Republicii Moldova şi nu pe cea a Rusiei", a spus Sandu, care a vorbit la o conferinţă de securitate la Tallinn.

Şi premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu a afirmat că măsura ar putea avea drept scop recrutarea de noi militari pentru războiul din Ucraina. El i-a îndemnat pe locuitorii din regiunea transnistreană să fie prudenţi şi să înţeleagă că cetăţenia rusă implică şi obligaţii, nu doar beneficii.

"Paşaportul rusesc devine paşaportul unei ţări agresoare, care nu este acceptată la masa civilizată. Eu cred că această decizie din partea Kremlinului este de a atrage cât mai mulţi soldaţi pe front, luând în considerare că rata recrutării a scăzut în ultima perioadă", a declarat Munteanu, subliniind că Republica Moldova continuă dialogul cu partea rusă, însă fără rezultate concrete, conform Newsmaker.md.

"Cetăţenia nu înseamnă doar libertate de călătorie, ci şi obligaţii clare", a adăugat Munteanu, referindu-se la plata taxelor şi contribuţiilor.

Şeful Guvernului a declarat că autorităţile de la Chişinău vor discuta măsurile care trebuie întreprinse după decretul semnat de Vladimir Putin şi nu exclude convocarea ambasadorului Federaţiei Ruse.

"O să discutăm cu colegii cum să intervenim şi, dacă va fi necesar, îl vom convoca pe ambasadorul rus. Ştiţi că l-am convocat de multe ori în contextul dronelor", a spus premierul R. Moldova.

Potrivit datelor Biroului de Reintegrare al Republicii Moldova, de la începutul anului 2026, peste 350.000 de locuitori ai regiunii transnistrene sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, din totalul de 364.885 de persoane înregistrate în registrul de stat al populaţiei. În regiune se află un contingent militar rus estimat la 1.000-1.500 de persoane, a cărui retragere Chişinăul o cere în mod repetat. Reprezentanţii Tiraspolului şi ai Moscovei au declarat că trupele "vor rămâne până la soluţionarea definitivă a conflictului transnistrean".

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia, informează kyivindependent.com.

Solicitanţii eligibili pot fi scutiţi de cerinţele privind rezidenţa în Rusia, de testele de istorie şi de educaţie civică şi nu sunt obligaţi să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.Ambasada Rusiei la Chişinău primeşte un număr mare de cereri din partea locuitorilor din Transnistria pentru obţinerea cetăţeniei, a declarat un oficial al ambasadei pentru TASS, comentând decretul privind admiterea simplificată la cetăţenia rusă pentru locuitorii republicii nerecunoscute.

"Observăm că ambasada a primit în mod regulat şi în număr mare cereri din partea locuitorilor din Transnistria care doresc să obţină cetăţenia rusă. Procedura de admitere, în conformitate cu decretul, va fi lansată după finalizarea aprobărilor tehnice necesare. Obţinerea cetăţeniei ruse este un act pur voluntar", a declarat oficialul.

Solicitanţii eligibili pot fi scutiţi de cerinţele privind rezidenţa în Rusia, de testele de istorie şi de educaţie civică şi nu sunt obligaţi să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.Reprezentanţii ruşi care controlează teritoriul încă din anii 1990 se bazează în mare măsură pe sprijinul Moscovei şi au solicitat ajutorul Rusiei în trecut.

