Iar mai multe instituții din subordinea Primăriei Generale vor fi comasate. Angajații care nu vor fi dați afară vor fi re-evaluați, iar primăria va economisi aproape 28 de milioane de lei pe an.

În prezent, doar trei sferturi din posturile de la Primăria Capitalei sunt ocupate. Iar acestea generează anual cheltuieli de personal de peste 150 de milioane de lei. De aici vor fi făcute și primele tăieri.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: Primăria Capitalei în acest moment are undeva la 1272 de posturi, un număr foarte mare raportat la nevoile reale. Această primăria n-a mai fost reorganizată pe bune de foarte mult timp. Aici undeva la 170 de salariați își vor înceta raportul de muncă. Cei care vor rămâne, evident, conform legii vor fi supuși unui proces de testare. Va fi un concurs și cine câștigă concursul, rămâne pe post.

Vor fi taiate posturi și din instituțiile subordonate.

Ce instituții vor fi comasate

Cea de-a doua măsură vizează 7 instituții de cultură din cadrul Primăriei, printre care Creart, Arcub și Proedus, care organizează evenimente precum Străzi Deschise pe Calea Victoriei și festivalul iMapp. Toate acestea vor fi comasate într-o singură instituție, care se va numi Direcția Generală de Arte și Evenimente Urbane. În total, din cele 267 de posturi în prezent, vor rămâne 155. O a treia măsură anunțată vizează comasarea a 3 instituții cu atribuții în administrarea domeniului public - ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor. Aici vor fi desființate 260 de posturi și vor fi dați afară 40 de angajați.

Astfel, in total, numărul angajatilor care vor fi disponibilizati din primarie si insitututiile subordonate ajunge la 260.

Și la Bistrița au fost luate măsuri asemănătoare. Consiliul General a votat pentru desființarea a 151 de posturi.