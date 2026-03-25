El afirmă că ne aflăm într-un blocaj instituțional și că deliberarea internă a Executivului devine un act sub supraveghere judiciară.

”A sunat Lia și i-a desființat comitetul lui Bolojan! O provoc să suspende și Parlamentul!”, spune deputatul, potrivit unui comunicat de presă.

Decizia prin care este blocat un comitet de lucru al Guvernului ”nu este despre legalitate, este despre control. Despre încercarea unei puteri a statului — puterea judecătorească — de a pune sub semnul întrebării dreptul altei puteri — Executivul — de a funcționa”, afirmă parlamentarul.

”Împreună cu colegii parlamentari USR am depus în Parlament proiectul de reformă a sistemului judiciar. Ce urmează? Se apucă doamna Savonea să suspende și Parlamentul pentru că „îndrăznește” să dezbată legile justiției? Va continua oare și cu suspendarea Constituției? Guvernul nu a făcut altceva decât să își organizeze activitatea și să pregătească o reformă. Nu a adoptat norme, nu a produs efecte juridice, nu a afectat drepturi. Și totuși i se spune: nu aveți voie nici măcar să discutați.

Dacă acceptăm această logică, ajungem într-o situație absurdă: executorii judecătorești vor sta cu ochii pe premier și pe membrii Guvernului, ca nu cumva să se întâlnească și să discute despre legile justiției. Practic, deliberarea internă a executivului devine un act sub supraveghere judiciară.

Asta nu mai este separația puterilor în stat. Este blocaj instituțional. Iar dacă ajungem să acceptăm că o putere a statului poate decide ce are voie alta să gândească sau să dezbată, atunci nu mai vorbim despre stat de drept. Vorbim despre un precedent periculos.”, mai susține Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.