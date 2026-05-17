Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Podiumul a fost completat de Bulgaria, pe primul loc, cu 516 puncte, și de Israel, pe locul doi, cu 343 de puncte.

Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.

Înainte de a ajunge pe scena Eurovisionului, Alexandra Căpitănescu ea a devenit cunoscută participând la emisiunea „The Voice” din România.

Versurile piesei, criticate

Piesa cu care România participă la Eurovision, „Choke Me”, a fost catalogată de unii drept „periculoasă” şi „imprudentă” din cauza versurilor care par să facă referire la strangularea sexuală, o practică periculoasă care poate duce la leziuni cerebrale şi la deces, scrie BBC.

Alexandra Căpitănescu şi-a apărat versurile pe reţelele sociale. „Choke Me este o metaforă pentru presiunea pe care ne-o impunem uneori singuri”, spune ea. „Piesa vorbeşte despre temerile interioare, îndoiala de sine şi sentimentul de a fi sufocaţi emoţional de propriile noastre aşteptări. Nu a fost niciodată menită să reprezinte ceva cu caracter sexual”.

Și interpretarea din semifinala Eurovision a stârnit valuri de reacții. BBC a transmis că „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale „Choke Me”, care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.”

România primit din partea publicului 232 de puncte din partea publicului, totalul fiind de 296 de puncte.

România a mai ocupat a treia poziție în finala concursului de două ori, în anul 2005 cu Luminița Anghel & Sistem și în 2010 cu Paula Seling & Ovidiu Cernăuțeanu.

Ce punctaje a obținut România

Punctaje primite de România din partea juriilor internaţionale:

Elveţia - 1 punct

Ucraina - 3 puncte

Luxemburg - 12 puncte

Azerbaidjan - 3 puncte

San Marino - 7 puncte

Israel - 4 puncte

Portugalia - 1 punct

Suedia - 1 punct

Polonia - 5 puncte

Grecia - 2 puncte

Cehia - 8 puncte

Danemarca - 1 punct

Norvegia - 6 puncte

Italia - 5 puncte

Letonia - 2 puncte

Moldova - 3 puncte

În cel de-al şaptelea deceniu de existenţă, Eurovisionul s-a confruntat cu cea mai gravă criză din istoria sa. Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda şi Ţările de Jos au refuzat să participe la concurs din cauza participării Israelului, în contextul războiului din Gaza.

Presiunea a venit şi din afara concursului. Peste 1.100 de artişti - printre care Massive Attack şi Macklemore - au semnat o scrisoare deschisă în luna aprilie a anului trecut, prin care se opuneau participării Israelului, în cadrul mişcării „Fără muzică pentru genocid”.