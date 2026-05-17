INTERCEPTĂRI. Cum și-ar fi negociat șpaga procurorul Gigi Ștefan. Nu s-ar fi mulțumit doar cu bani: „Un ied putem să tăiem?”
INTERCEPTĂRI. Cum și-ar fi negociat șpaga procurorul Gigi Ștefan. Nu s-ar fi mulțumit doar cu bani: „Un ied putem să tăiem?”

Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Alexandra capitanescu getty 2
Getty

România a obținut sâmbătă seara, la Viena, pentru a treia oară locul 3 în finala concursului Eurovision, prin reprezentația Alexandrei Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, care a obținut un total de 296 puncte. 

autor
Aura Trif

Podiumul a fost completat de Bulgaria, pe primul loc, cu 516 puncte, și de Israel, pe locul doi, cu 343 de puncte.

Reprezentația României din finala Eurovision 2026:

Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.

Înainte de a ajunge pe scena Eurovisionului, Alexandra Căpitănescu ea a devenit cunoscută participând la emisiunea „The Voice” din România.

Versurile piesei, criticate

Piesa cu care România participă la Eurovision, „Choke Me”, a fost catalogată de unii drept „periculoasă” şi „imprudentă” din cauza versurilor care par să facă referire la strangularea sexuală, o practică periculoasă care poate duce la leziuni cerebrale şi la deces, scrie BBC. 

Alexandra Căpitănescu şi-a apărat versurile pe reţelele sociale. „Choke Me este o metaforă pentru presiunea pe care ne-o impunem uneori singuri”, spune ea. „Piesa vorbeşte despre temerile interioare, îndoiala de sine şi sentimentul de a fi sufocaţi emoţional de propriile noastre aşteptări. Nu a fost niciodată menită să reprezinte ceva cu caracter sexual”.

Și interpretarea din semifinala Eurovision a stârnit valuri de reacții. BBC a transmis că „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale „Choke Me”, care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.”

România primit din partea publicului 232 de puncte din partea publicului, totalul fiind de 296 de puncte.

România a mai ocupat a treia poziție în finala concursului de două ori, în anul 2005 cu Luminița Anghel & Sistem și în 2010 cu Paula Seling & Ovidiu Cernăuțeanu.

Ce punctaje a obținut România

Punctaje primite de România din partea juriilor internaţionale:

Elveţia - 1 punct

Ucraina - 3 puncte

Luxemburg - 12 puncte

Azerbaidjan - 3 puncte

San Marino - 7 puncte

Israel - 4 puncte

Portugalia - 1 punct

Suedia - 1 punct

Polonia - 5 puncte

Grecia - 2 puncte

Cehia - 8 puncte

Danemarca - 1 punct

Norvegia - 6 puncte

Italia - 5 puncte

Letonia - 2 puncte

Moldova - 3 puncte

În cel de-al şaptelea deceniu de existenţă, Eurovisionul s-a confruntat cu cea mai gravă criză din istoria sa. Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda şi Ţările de Jos au refuzat să participe la concurs din cauza participării Israelului, în contextul războiului din Gaza.

Presiunea a venit şi din afara concursului. Peste 1.100 de artişti - printre care Massive Attack şi Macklemore - au semnat o scrisoare deschisă în luna aprilie a anului trecut, prin care se opuneau participării Israelului, în cadrul mişcării „Fără muzică pentru genocid”.

Constanța intră în atmosfera de vară înainte de debutul oficial al sezonului. Cât costă o noapte de cazare

Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: eurovision, alexandra capitanescu, viena,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
FOTO Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Citește și...
Stiri Mondene
Cine e DARA, câștigătoarea Eurovision 2026. Povestea artistei care a făcut Europa să danseze pe „Bangaranga” | GALERIE FOTO

Deja un nume consacrat în Bulgaria natală, cântăreața pop DARA și-a câștigat locul pe scena internațională după ce a câștigat Eurovision cu piesa sa molipsitoare „Bangaranga”, care își propune să arate că „totul este posibil”.
Stiri externe
Victorie istorică pentru Bulgaria la Eurovision. Cum descrie presa bulgară reușita: „Europa e Bangaranga”

Bulgaria s-a clasat pe primul loc atât în votul juriului, cât și al publicului și a câștigat Eurovision 2026 cu 516 puncte.

Stiri Mondene
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

Bulgaria a câștigat pentru prima dată concursul Eurovision Song Contest, după ce piesa „Bangaranga”, interpretată de DARA, a obținut 516 puncte și a ridicat publicul în picioare la Viena.

Recomandări
Stiri externe
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați

Volodimir Zelenski și Maia Sandu avertizează că planul Rusiei de a simplifica acordarea cetățeniei pentru locuitorii din Transnistria poate ascunde atât o tentativă de recrutare militară, cât și o nouă încercare a Moscovei de a-și consolida influența.

Știri Actuale
De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult

De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică noile tarife pentru cei care vor circula pe drumurile naționale.

Stiri Mondene
Performanță uriașă pentru România: Alexandra Căpitănescu a terminat pe podium Eurovision 2026. Bulgaria e marea câștigătoare

Cântăreaţa Dara a adus, sâmbătă seara, Bulgariei prima victorie la Concursul Eurovision, cu piesa „Bangaranga”, un imn al petrecerii şi al emancipării. România, prin Alexandra Căpitănescu cu piesa "Choke Me", s-a clasat pe locul trei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Mai 2026

02:04:31

Alt Text!
Superspeed
S10E15

22:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 7

42:39

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Mai 2026

01:43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Nebunie în Bănie! Ce se întâmplă în oraș în ziua dinaintea partidei decisive pentru titlu

Sport

Decizie uluitoare luată de Germania pentru CM 2026: ”Îl aduce înapoi ca primă variantă”