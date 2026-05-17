Localnicii susțin măsura, dar criticii avertizează că aceasta ar putea afecta afacerile, fără să rezolve problema.

În fiecare vară, localnicii din centrul orașului Split au de furcă din cauza turiștilor care chefuiesc până dimineața sub geamurile lor. Pentru a pune capăt acestui fenomen, autoritățile locale au propus interzicerea vânzării de alcool, pe timp de noapte. Iar Guvernul Croației a acceptat inițiativa.

Tomislav Suta, primarul orașului Split: „Odată ce Parlamentul va adopta măsura în procedură de urgență, consiliul local va adopta și documentul necesar pentru ca totul să poată fi reglementat. Nu este vorba despre prohibiție, ci despre reglementare. Vrem să rezolvăm, în sfârșit, o problemă care există în orașul Split de ani de zile”.

Asta înseamnă că noi reguli ar putea intra curând în vigoare, în timpul sezonului estival. Ministerul Economiei subliniază că interdicția va fi decisă independent de autoritățile locale.

Mirko: „Este un oraș frumos. Au existat probleme cu urinarea în public și tot felul de alte lucruri. Totul ar trebui adus sub control”.

Jadranka: „Oamenii care locuiesc aici și încearcă să doarmă sunt afectați de toate astea și problema trebuie rezolvată într-un fel”.

Turiștii vor putea consuma băuturi alcoolice în restaurante, baruri și cafenele, însă vânzarea în magazine și chioșcuri va fi interzisă, între orele 9 seara și 6 dimineața. Reprezentanții industriei ospitalității salută măsura.

Marijana Bakola, hotelieră: „Cred că ar putea îmbunătăți afacerile pentru noi. Probabil va fi mai puțină dezordine pe străzi. Noi avem toalete, terase și mese, astfel încât oamenii se pot aduna și socializa aici”.

Și alte destinații turistice iau în calcul să urmeze exemplul orașului Split.

Ivan Dabo, primarul din Novalja: „Aceste măsuri ar putea contribui la o situație mult mai ușor de gestionat decât cea pe care o avem în prezent”.

Alții sunt mai reținuți.

Zeljko, primarul orașului Šibenik: „Nu avem astfel de probleme în centrul orașului, în principal pentru că nu există cluburi de noapte mari. Funcționarea tuturor celorlalte localuri și a spațiilor unde se poate servi alcool este deja reglementată”.

Între timp, producătorii de alcool susțin că măsura nu va schimba situația.

Josipa Filakovic, Asociația Angajatorilor din Croația: „Au producătorii de alcool o estimare a pierderilor financiare pe care această interdicție le-ar putea provoca? În acest moment este dificil să vorbim despre estimări. Consumul de alcool ar putea chiar să crească, din cauza stocării de produse înainte de ora 21:00, sau economia gri ar putea să se extindă”.

Unii experți spun că oamenii vor cumpăra pur și simplu cantități mai mari de alcool înainte de ora 9 seara, iar responsabilitatea pentru menținerea ordinii publice va fi transferată, practic, de la poliție, către casierii din magazine. Firmele care vor încălca noile reguli riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 13.000 de euro.