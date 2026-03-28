Specialiștii în urbanism din marile metropole spun că astfel de zone stimulează inclusiv turismul.

În Franța mai multe cursuri de apă au fost integrate în viața urbană prin promenade, zone pietonale și evenimente culturale, inclusiv faimoasa Sena, în Paris. Aceste spații atrag anual milioane de turiști și contribuie semnificativ la economia locală.

Jean-Ives Chapuis, urbanist, vicepreședinte al Rennes Metropole: Astăzi, în Franța, fie că e Lyon, Bordeaux sau Rennes, parcările de pe malurile râurilor sunt eliminate, iar zonele riverane sunt transformate în spații verzi plăcute. Scopul este să schimbăm modul în care ne deplasăm în orașe. E important să mergem pe jos, pentru că e o problemă de sănătate publică. Uneori se organizează chiar și transport fluvial.

Iar la Londra, malurile Tamisei sunt printre cele mai animate zone ale orașului. Oferă plimbări relaxante, spectacole stradale, croaziere și găzduiesc restaurante.

Peter Bishop, urbanist și specialist în design Urban la Londra: Un râu poate fi o resursă valoroasă sau poate fi o problemă mare. Vorbim despre spații care se intercalează, despre cum construim strategii în jurul biodiversității și de calitatea mediului. Să încercăm să facem din râul unui oraș nu numai un spațiu unde curge apa, ci un loc deosebit de plăcut.

De la canal la atracție turistică

Altfel stau lucrurile în Capitala noastră. Râul Dâmbovița, care traversează Bucureștiul de la un capăt la altul, a fost gândit mai mult ca un canal, nu ca zonă de promenadă. Proiecte de reamenajare există de pe vremea comunismului, însă nimeni nu le-a pus în practică. Acum, autoritățile vor să amenajeze și la noi o zonă de promenadă.

Emil Ivănescu, președintele Ordinului Arhitecților din București: O intervenție mică este să reduci traficul pe anumite zone, o arteră, o bandă poate fi transformată în pietonal sau spațiu verde, circulația pe anumite zone poate să existe, dar ideea e să dezvolți spațiul public de jur împrejur, asta e cel mai simplu.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: Dâmbovița nu este un rău pus în valoare în mediul urban și este un canal. Dacă ne uităm, Dâmbovița este un canal și un culoar de tranzit stânga dreapta. Cred că poate să fie mai mult pentru că orice oraș dacă are un curs de apă, un lac, este o binecuvântare. Am discutat deja cu firma de proiectare a Sectorului 6 să înceapă să proiecteze de-a lungul Dâmboviței până la Podul Izvor, să vină cu mai multe opțiuni.

Râul Dâmbovița traversează Capitala pe o distanță de 20 de km și rămâne una dintre cele mai mari resurse nevalorificate ale Bucureștiului.