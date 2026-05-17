Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, 23,6% din cheltuielile gospodăriilor din UE merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe.

Mai important, chiria reprezintă o povară semnificativă pentru cei care câștigă salariul minim, depășind veniturile lor lunare în multe capitale europene.

Potrivit unei analize a European Trade Union Confederation (ETUC), bazată pe datele UE, costul mediu al închirierii unui apartament cu două dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Doar în cinci țări din UE care au salariu minim, chiria lunară este mai mică decât salariul minim, scrie euronews.com.

Praga și Lisabona, cele mai afectate de costul chiriilor

Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1.710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 euro. Asta înseamnă că este nevoie de o sumă echivalentă cu 185% din salariul minim pentru a putea închiria un apartament cu două dormitoare.

Lisabona ocupă locul doi, cu 168%. În Portugalia, salariul minim brut lunar echivalent (plătit în 14 tranșe anual) este de 1.073 euro, în timp ce chiria medie în capitală este de 1.710 euro.

Procentul din salariul minim brut necesar pentru chirie depășește, de asemenea, 150% în:

Budapesta – 159%

Bratislava – 158%

Sofia – 154%

Atena – 153%

Riga – 151%

Asta înseamnă că angajații plătiți cu salariul minim ar trebui să își cheltuiască întreg salariul pe chirie și ar mai avea nevoie de peste jumătate dintr-un salariu în plus pentru a o acoperi.

Pe ce loc se află București

Și angajații din Paris, București sau Varșovia au probleme în ceea ce privește chiria, astfel că oamenii ai au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariu. Topul arată astfel:

Valletta – 143%

Paris – 138%

Tallinn – 131%

Madrid – 125%

București – 122%

Varșovia – 117%

Dublin – 113%

Ljubljana – 105%

Vilnius – 105%

De exemplu, în Paris, chiria medie pentru un apartament cu două dormitoare este de 2.523 euro, în timp ce salariul minim în Franța este de 1.823 euro. În Madrid, chiria este de 1.721 euro, comparativ cu un salariu minim de 1.381 euro. Capitala României ocupă locul 12 în analiză, cu o pondere de 122%: salariul minim brut este 71,75 euro.

Capitalele cele mai avantajoase pentru cei cu salariu minim

În schimb, Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Salariul minim brut acoperă 70% din costul chiriei. În Bruxelles, chiria medie pentru un apartament cu două dormitoare este de 1.476 euro, iar salariul minim este de 2.112 euro.

Berlin ocupă locul al doilea, cu 76%. Procentul salariului minim brut necesar pentru chirie este:

Nicosia – 85%

Luxembourg – 87%

Haga – 96%

„Costurile ridicate ale locuințelor și salariile mici împing oamenii spre sărăcie și economia spre recesiune”, a declarat Esther Lynch, secretarul general al ETUC.

„Decalajul dintre chirii și salarii este complet nesustenabil. Dacă adăugăm și creșterea costurilor la energie și alimente, oamenii care muncesc sunt forțați să se împrumute pentru necesități și rămân practic fără venit disponibil — ceea ce face imposibilă economisirea pentru înlocuirea electrocasnicelor esențiale sau chiar pentru o vizită la dentist”, a adăugat ea.

Recomandările ETUC

ETUC solicită mai multe măsuri, inclusiv:

Toate statele membre ale UE să implementeze integral directiva privind salariul minim, inclusiv planuri de acțiune solide pentru promovarea reală a negocierilor colective, astfel încât mai mulți lucrători să primească salarii echitabile.

Guvernele să ia în considerare costurile locuințelor atunci când stabilesc dacă nivelul salariului minim este adecvat.

Creșterea investițiilor publice în locuințe sociale, inclusiv prin instrumente de investiții ale UE și prin revizuirea regulilor privind ajutoarele de stat.

Salariile minime în 2026 variază considerabil în Europa, atât în termeni nominali, cât și în putere de cumpărare.

Potrivit Eurostat, aproximativ 13 milioane de lucrători din 21 de țări ale Uniunii Europene câștigă salariul minim sau chiar mai puțin. În mai multe țări, această pondere este semnificativ mai ridicată.